Messina. Camion perde pezzi in strada e l’autista non si ferma

L'assessore Cicala: "L'autista del mezzo non se ne sarà accorto ma lo invitiamo a presentarsi alla Municipale. Nei prossimi mesi 1.082 telecamere in città. Grazie al cittadino che ha denunciato il disservizio"

MESSINA – “Siamo sicuri che l’autista del mezzo non si sia accorto della perdita del carico. Per questo lo invitiamo a presentarsi al comando della Polizia municipale per denunciare alla sua assicurazione l’incidente, in modo da risarcire il Comune dei costi sostenuti per la pulizia della strada”. L’assessore Roberto Cicala pubblica un video, sulla sua pagina Facebook, e così commenta l’episodio. Il camion, procedendo sulla Panoramica, poco prima della rotonda sull’Annunziata, ha perso parecchio materiale di risulta in mezzo alla strada e i conducenti di due auto sono stati costretti a fermarsi. L’autista del mezzo ha continuato la sua corsa, mentre di fatto la strada è rimasta ingombra del materiale.

Cicala: “Entro pochi mesi 1.082 telecamere a Messina”

Aggiunge l’assessore: “Oggi la Polizia municipale di Messina ha in uso circa 200 telecamere per il controllo della citta. Al completamento del progetto Me@gis, in collaborazione diretta con la Prefettura, che avverrà entro qualche mese, le telecamere a disposizione saranno altre 1.082. Telecamere dotate di un software di gestione con Intelligenza artificiale e che quindi permetteranno di analizzare in automatico situazioni del genere. E avvisare immediatamente le centrali operative con targa e video dell’accaduto affinché le pattuglie in giro per la città possano intervenire subito per la contestazione immediata”.

“Ringraziamo il cittadino che ha contattato subito il Comune”

Conclude Cicala: “Per questo caso, invece, ringraziamo il cittadino che tempestivamente ci ha contattato, comunicandoci luogo, data e orario. Il tutto per rintracciare velocemente il mezzo che ha provocato questo disservizio”.