Messina. Cesta del buon pastore, prorogata la raccolta benefica per i bambini VIDEO - Tempostretto

L’iniziativa promossa dell’associazione Terra di Gesù Onlus proseguirà nelle farmacie fino a sabato 5 novembre

MESSINA – Le ceste si sono riempite di beni per la prima infanzia, a sostegno di bambini che vivono in famiglie con problemi economici. L’iniziativa promossa dall’associazione Terra di Gesù Onlus è in corso in decine di farmacie cittadine, dove gli utenti possono effettuare una libera donazione per l’acquisto di genere di prima necessità, quali pannolini, omogenizzati, medicine.

“In tempi di caro bollette ed emergenza economica, non ci aspettavamo questa grande risposta. Le famiglie povere sono in netto aumento, serve un aiuto concreto”, questo l’appello del medico Francesco Certo, presidente dell’associazione.

Raccolta aperta tutto l’anno

La raccolta straordinaria andrà avanti fino a sabato 5 novembre. In alcune farmacie cittadine, come la Nuova Farmacia di Galati, la cesta del Buon Pastore è presente tutto l’anno.