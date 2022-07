Messina città digitale, da tutta Europa in visita alla sala controllo del Comune VIDEO - Tempostretto

Centinaia di telecamere e sensori installati in maniera capillare sul territorio comunale, permetteranno il controllo del traffico, dissesto idrogeologico, qualità dell’acqua e dell’aria, illeciti ambientali

I rappresentanti delle città partner DigiPlace, il network europeo finanziato nell’ambito del programma Urbact III, di cui il Comune di Messina partecipa nella qualità di capofila, sono stati ospiti in città per una tre giorni di meeting. A “DigiPlace – Digitalization for cities” finanziato dal programma comunitario Urbact III, hanno aderito i comuni di Botosani (ROM), Oulu (FIN), Portolegre (POR), Saint Quentin (FRA), Trikala (GRE) e Ventspils (LAT), i cui rappresentanti istituzionali hanno avuto modo di vistare la sala controllo, sede operativa del progetto DigiPlace, realizzata dal Comune di Messina presso la sede Atm. Centinaia di telecamere e sensori installati in maniera capillare sul territorio comunale, permetteranno il controllo del traffico, dissesto idrogeologico, qualità dell’acqua e dell’aria, illeciti ambientali e molte altre funzionalità.

Una transizione digitale fondamentale per l’amministrazione, aperta per offrire servizi pubblici facilmente utilizzabili, sicuri e di qualità in grado di garantire una relazione trasparente e aperta con i cittadini.