Messina. Controlli della polizia municipale al centro, 4000 euro di verbali VIDEO - Tempostretto

50 punti decurtati e numerose infrazioni contestate nelle zone della movida

MESSINA – Un totale di quasi 4000 euro di verbali e oltre 50 punti decurtati. Continua l’attività della Polizia municipale nel piano di prevenzione e repressione disposto dal comandante Stefano Blasco. Controlli in questi giorni nel centro storico, cuore della movida, che ha visto impegnati i motociclisti del Corpo.

Numerosi gli interventi per liberare le strade dalle auto in divieto di sosta. Intensa anche l attività di repressione con un totale di 60 veicoli controllati, dove sono state contestate numerose violazioni al Codice della strada. Sanzionati le soste in doppia fila, la mancanza di casco, con conseguente fermo amministrativo, il mancato uso della cintura di sicurezza e la guida con patenti scadute.