Risanamento Messina. Ruspe in azione a Camaro Sottomontagna VIDEO - Tempostretto

Una delle tre aree interessate è stata già rasa al suolo e si sta provvedendo a rimuovere i resti delle strutture. Problema immondizia in una delle altre due

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Ruspe in azione a Camaro, dove si procede con il risanamento. Era stato annunciato oltre un mese fa e adesso una delle tre zone in cui è stata divisa l’area di Camaro Sottomontagna ha già cambiato volto. Si procede allo sbaraccamento quindi su via Gerobino Pilli: la prima area in cui si è intervenuti è quella a sinistra rispetto alla strada, salendo verso Camaro Superiore. Le altre due, invece, sono a destra, una nella parte più bassa rispetto al ponte e l’altra subito sopra. Per queste due, però, servirà tempo, perché ancora in alcune delle baracche sono presenti rifiuti, un ostacolo tale da impedire l’intervento di Arisme.

Liberata la prima area, restano le altre due

Si tenta di capire la tempistica, ma intanto sulla sinistra i mezzi meccanici hanno raso al suolo le vecchie strutture e parte delle macerie è stata già rimossa. E inoltre c’è anche un altro aspetto da considerare. Uno dei lotti in questione, appoggia su altre strutture che invece non verranno demolite e risultano ancora abitate, come ci segnalano alcuni consiglieri della circoscrizione. Da una parte, quindi, un primo risultato si è raggiunto con l’abbattimento delle baracche della prima delle tre aree. Dall’altra bisognerà capire quando si procederà al resto.