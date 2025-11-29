Messina. Elly Schlein al corteo no ponte: “Stop a un progetto sbagliato e dannoso” VIDEO

La segretaria del Pd in piazza Duomo alla manifestazione a Messina contro la grande opera. "Diciamo al governo Meloni di fermarsi"

Servizio di Silvia De Domenico, supporto ai testi di Marco Olivieri

MESSINA – “Le motivazioni della Corte dei conti hanno parlato chiaramente di una violazione delle direttive europee. Dalla direttiva Habitat a quella sugli appalti. Ci sono violazioni molto gravi. Noi chiediamo al governo Meloni di fermare un progetto che il Pd ritiene sbagliato e dannoso sul piano ambientale ed economico. Siamo qui per sostenere la mobilitazione di quelle cittadine e quei cittadini che su questo progetto hanno sempre fatto sentire la propria voce. Siamo al loro fianco”. Così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, a Messina, in piazza Duomo, per partecipare al corteo contro il ponte sullo Stretto.

Alla manifestazione, tra gli altri, sono presenti pure l’europarlamentare del Pd Annalisa Corrado e l’europarlamentare di Avs Leoluca Orlando, il leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, la senatrice del M5S Barbara Floridia, il segretario regionale Dem Anthony Barbagallo e il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola.

“La Corte dei conti ha esposto con chiarezza tutte le violazioni”

Ma torniamo alle parole della segretaria del Pd: “La Corte dei conti ha parlato dell’esclusione dell’Autorità di regolazione dei trasporti. E si legge nel documento della magistratura contabile che mancavano gli elementi di motivazione sulla salute e sulla sicurezza. E che quindi andava preventivamente raccolto il parere della Commissione europea. In più, è stata fatta una modifica sostanziale dell’appalto senza rifare la gara. Non ci sono i dati completi per capire se c’è stato un superamento della soglia dell’aumento dei costi oltre il 50 per cento. Tutte cose che stanno nella motivazione della Corte e che devono portare il governo di Giorgia Meloni a fermarsi su questo progetto dannoso e sbagliato”.

