Messina, i The Kolors fanno ballare Piazza Duomo FOTO e VIDEO

Cala il sipario sugli eventi dell'E-state 2025. Grande partecipazione con Stash che è sceso tra il pubblico. Basile: "E non finisce qui"

MESSINA – Entusiasmo e partecipazione per il concerto finale dell‘E-state Messina 2025 del Comune. I The Kolors hanno trascinato il pubblico a piazza Duomo con i loro successi e non si sono fermati anche quando ci sono stati degli iniziali problemi tecnici. Il cantante Stash è sceso tra gli spettatori e ha fatto entusiasmare i giovanissimi e non solo.

“Italodisco”, “Un ragazzo una ragazza”, “Tu con chi fai l’amore”, “Pronto come va” e tante altre hit hano scandito la serata, con una risposta energica da parte degli spettatori. Prima di The Kolors, si sono esibiti il giovanissimo milazzese Davide Patti e i messinesi The Golden Age e Josuè Previti.

Sottolinea il sindaco Federico Basile: “Con i The Kolors si chiude la stagione degli eventi estivi. Messina conferma ancora una volta il suo ruolo di città della musica e degli eventi. Vedere così tanti messinesi, per vivere insieme momenti di musica, cultura e divertimento, è la dimostrazione di quanto la nostra comunità sia viva e pronta a crescere. Gli eventi aiutano la città a svilupparsi, diventando vera porta e volano anche per l’economia locale. E non finisce qui: stiamo già lavorando per una stagione invernale ricca di appuntamenti per continuare a vivere Messina tutto l’anno”.

Foto e video di Carmen Licata, progetto “L’estate addosso”, tranne l’ultima dalla pagina Fb del sindaco Basile.

