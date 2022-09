Messina. "Il risveglio" della III Municipalità con il Festival Lirico dei Teatri di Pietra VIDEO - Tempostretto

Oggi l'appuntamento alla chiesa Maria Regina degli Apostoli a Gescal. Poi fiabe e recital fino a fine ottobre

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – La III Circoscrizione si prepara a una seria di eventi per i cittadini di tutta Messina. Si tratta dell’edizione “Il risveglio” del Festival lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal Coro Lirico Siciliano in collaborazione con Tao servizi per la cultura e lo spettacolo, nell’ambito del progetto PERIFERIE del Comune di Messina. A presentare l’evento sono stati il presidente della III Municipalità, Alessandro Cacciotto, al fianco di Alberto Munafò Siragusa, presidente del Coro Lirico Siciliano, e di Giuseppe Ministeri per Tao Scs. Presenti anche l’assessore alla Cultura Enzo Caruso e il vicesindaco Francesco Gallo.

Il programma

Si partirà oggi dal quartiere Gescal, con un concerto alla Chiesa Maria Regina degli Apostoli con protagonista proprio il Coro Lirico Siciliano, che si esibirà in varie romanze della tradizione regionale. Gli appuntamenti proseguiranno nel corso delle prossime settimane, prima con le fiabe Aladino e Colapesce, in programmazione rispettivamente giovedì 29 settembre, alle ore 10, presso l’Istituto Comprensivo La Pira – Gentiluomo di Camaro (plesso La Pira 3) e l’8 ottobre, alle ore 16, alla Parrocchia S. Maria Annunziata e S. Giuseppe di Bisconte. A concludere la rassegna, invece, sarà un recital con gli artisti del Coro Lirico Siciliano il 23 Ottobre, alle 19, nella Chiesa Santa Maria di Gesù Inferiore di Provinciale con alcune tra le più significative arie della tradizione operistica italiana ed europea.