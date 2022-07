Messina. Inaugurato il "chiosco" Atm: "Informazioni ai turisti e su eventi" VIDEO - Tempostretto

A Piazza Cairoli il sindaco Basile e il presidente Campagna hanno "restituito alla città una struttura storica con un servizio importante". Ci sarà anche la polizia municipale

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Il chiosco di Piazza Cairoli è stato trasformato e inaugurato ufficialmente. A “occuparlo” sarà l’Atm, con un presidio di Polizia Municipale, e diventerà un punto di controllo importante per una zona centrale di Messina. Ad inaugurarlo sono stati il sindaco Federico Basile, con l’assessore Francesco Caminiti e il presidente dell’azienda trasporti Giuseppe Campagna. Non sarà soltanto un luogo in cui chiedere informazioni sul tram e sugli shuttle o acquistare i biglietti, ma anche un posto in cui verranno date notizie sugli eventi e indicazioni ai turisti.

Basile: “Ridiamo alla città una struttura storica”

“Questa è l’espressione e la realizzazione di come si sia lavorato in questi mesi e di come vengono prodotti i risultati col tempo – dichiara Basile – Siamo riusciti a ridare alla città una struttura storica, come strumento di servizio. Ci sarà il punto Atm, oltre a un presidio della Polizia Municipale per dare alla piazza la presenza territoriale che merita. La piazza è stata interessata già dai lavori lato monte, che dovremmo cominciare a breve. Lato mare ragioneremo con qualcosa di simile, cercando di rivitalizzarla”.

Campagna: “Daremo indicazioni per eventi e ai turisti”

“Ci saranno Atm e vigili urbani, ma contiamo anche di poter dare ai cittadini informazioni sugli eventi che si tengono a Messina – spiega Campagna – dando indicazione su quando, dove, come arrivarci o dove parcheggiare. Daremo indicazioni anche a chi viene da fuori, perché spesso capita che i turisti abbiano in mente un posto dove andare ma non come arrivarci. E così noi diremo loro di prendere il tram e quale percorso fare. E stiamo pensando anche di avere qui personale che parli più lingue”.

Lo spirito di squadra

Basile poi chiude parlando di lavoro di squadra: “Oggi questo punto nasce per l’attività degli assessori Mondello, Musolino e Caminiti, lo spirito di squadra che ha contraddistinto il periodo De Luca continua anche con l’amministrazione Basile”.

La struttura sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 15:30 alle 20:30.