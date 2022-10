Messina, le firme degli abitanti di contrada Aranciarella per il ponte sul torrente VIDEO - Tempostretto

Circa 50 famiglie lo utilizzano per raggiungere casa e chiedono aiuto perché venga sistemato

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Un comitato spontaneo di cittadini messinesi residenti in contrada Aranciarella, salendo dal torrente di Fiumara-Guardia, sta raccogliendo firme per chiedere un immediato intervento al ponticello che permette loro di raggiungere le abitazioni. Si tratta di circa 50 famiglie che, come spiega la loro portavoce Palmira Mancuso, esponente di +Europa, temono che con l’arrivo del brutto tempo il torrente possa strariprare sopra il ponte, otturato nella parte inferiore da detriti e spazzatura di ogni tipo.

Parola agli abitanti

“Chiediamo che questo ponte venga messo in sicurezza – spiega Mancuso – perché rappresenta l’unica via verso le abitazioni. E questo vuol dire che da qui passano anche i mezzi per i servizi essenziali, come quelli di soccorso o della raccolta dei rifiuti. Il ponte continua ad abbassarsi al passaggio di ogni mezzo e non vorremmo aspettare la pioggia e poi parlare di fatti di cronaca”.

“Siamo arrabbiati, già dagli anni ’80 ci dicevano che il ponte sarebbe stato sistemato”, racconta una delle abitanti, mentre un’altra invoca le telecamere per scoprire chi continua a gettare immondizia nel torrente.

