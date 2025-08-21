 Messina, l'incendio a ridosso della tangenziale è stato domato VIDEO

giovedì 21 Agosto 2025 - 18:58

Decisivo l'intervento del Corpo forestale. con due elicotteri della flotta regionale, nella collina di Tarantonio

MESSINA – Stamattina bruciava la collina di Tarantonio, a ridosso della tangenziale di Messina. Le fiamme sono partite proprio nelle immediate vicinanze dell’autostrada e poi si sono propagate sulla collina. Decisivo l’intervento del Corpo forestale, con i vigili del fuoco. In particolare, alimentato dal vento, l’incendio è iniziato alle 9.30 ed è stato spento alle 16.15. Sul posto anche due elicotteri della flotta regionale Falco 9 e Falco 10 del Corpo forestale, con direttore delle operazioni di spegnimento l’ispettore Amenta.

Corpo forestale

Scrive una nostra lettrice, che ci ha inviato foto e video: “Vorremmo ringraziare il Corpo forestale che ha lavorato duramente per ore oggi nel torrente di Tarantonio, per domare il fuoco. Grazie di cuore”.

