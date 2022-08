Messina. Porto di Tremestieri, Basile: "Rescissione probabile" VIDEO - Tempostretto

Lo ha dichiarato oggi il sindaco di Messina a causa dei forti ritardi dell'impresa

MESSINA – Porto di Tremestieri: per il sindaco di Messina, “probabile la rescissione con l’impresa. Stiamo valutando la situazione ma prenderemo una decisione per il bene della città”. In occasione oggi della presentazione a Palazzo Zanca del “Rilancia Messina“, Federico Basile rinnova l’intenzione di rimediare al significativo ritardo, prendendo una decisione definitiva.

Ha aggiunto il sindaco: “Non possiamo più permettere di rallentare quest’opera. Stiamo capendo come muoverci. Si tratta di un problema che deve essere risolto: entro il mio mandato questo porto deve essere completato. Rescissione probabile ma vedremo”.

Nei giorni scorsi, il Comune di Messina ha firmato la “decadenza del beneficio delle anticipazioni”, rifiutando la richiesta di sospensione da parte della Coedmar.

Lavori fermi da tre mesi

Lo scorso 21 luglio, il direttore dei lavori aveva scritto che “i ritardi continuano ad aumentare e, anzi, ormai dal mese di maggio si registra un blocco totale ed ingiustificato”. Da qui l’allarme della Uil e la presa di posizione del sindaco Basile.

Articoli correlati