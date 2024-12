Messina. Presentati 24 nuovi bus elettrici per i villaggi e il centro FOTO e VIDEO

La flotta di Atm tocca quota 161 mezzi. Entro il 2025 ne arriveranno altri 54 elettrici

MESSINA – Questa mattina nell’isola pedonale del viale San Martino sono stati presentati alla città ventiquattro nuovi autobus elettrici, acquistati dall’Azienda Trasporti di Messina con i fondi del Pnrr intercettati dal Comune di Messina. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello, la presidente di Atm Spa Carla Grillo, insieme ai consiglieri d’amministrazione Nicolò Cannavò e Giovanni Carbone, e il direttore generale dell’Azienda Trasporti di Messina Claudio Iozzi.

La flotta dei mezzi elettrici a disposizione di Atm sale così a 50 unità. Dei 24 nuovi bus, 14 sono lunghi 8 metri, gli altri 10 invece sono lunghi 6 metri. Saranno attivi nei villaggi e in centro città a partire dal prossimo mese di gennaio. Al momento sono complessivamente disponibili 161 bus, ma entro il 2025 ne arriveranno altri 54 elettrici ed entro il 2026 ulteriori 12.

“Dal 2018 Messina è protagonista di un cambiamento culturale radicale, fondato su un’idea di città moderna e sostenibile. Grazie ai finanziamenti intercettati dal Comune di Messina, Atm sta contribuendo in maniera concreta a realizzare un sistema di mobilità urbana sempre più attento alla salvaguardia dell’ambiente. Sembrano essere passati secoli da quando la vecchia Azienda Trasporti era costretta ad acquistare al costo di un euro bus dal forte impatto ambientale che altre città volevano dismettere.”, ha dichiarato il sindaco Basile.



“Nessuna improvvisazione, come qualcuno vorrebbe far credere, ma un’attenta e seria programmazione. Questi 24 autobus elettrici non cadono dall’alto e non sono un regalo di Natale, ma sono il risultato di una pianificazione che parte da lontano”, ha affermato il vicesindaco Mondello.

“La flotta di Atm spa conta oggi ben 50 autobus a emissione zero ed entro il 2026 il numero complessivo salirà addirittura a 104, grazie agli investimenti realizzati con i fondi del PNRR. L’Azienda Trasporti di Messina ha inoltre 18 autobus ibridi e 93 autobus Euro 6, vale a dire a basso impatto ambientale. In questi anni, in piena sintonia con l’Amministrazione comunale, la Governance aziendale ha lavorato per rafforzare l’identità ‘green’ dell’azienda, come richiesto anche dalla normativa europea in tema di sostenibilità”, ha spiegato la presidente Grillo.

“Questi bus di 6 e 8 metri prodotti dalla casa automobilistica Karsan – aggiunge la massima rappresentante dell’Azienda Trasporti – sono dei veri gioiellini. Un mix di design accattivante, tecnologia avanzata e sistemi di sicurezza all’avanguardia”.

