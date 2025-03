Messina punta alla Bandiera Blu. Capo Peloro e Santa Margherita le spiagge candidate VIDEO

La città ci riprova per la terza volta. E De Luca sogna un'intera "Riviera blu", da Taormina a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Per ottenere la Bandiera Blu non basta avere delle belle spiagge o un mare cristallino. Sono necessarie, infatti, una serie di caratteristiche che non riguardano solo il litorale ma l’intera città. Prima di tutto quindi c’è il lavoro che un comune fa o non fa nel rispetto dell’ambiente. Come spiega il presidente Fee (Foundation for Environmental Education), Claudio Mazza, hanno a che fare con l’assegnazione della bandiera anche la mobilità, la raccolta differenziata e l’accessibilità non solo delle spiagge ma della città stessa.

“Messina ha lavorato bene e noi verifichiamo di anno in anno”

“Messina ha lavorato bene negli ultimi anni e il nostro compito è quello di verificare di anno in anno se gli standard qualitativi si sono mantenuti o migliorati”, spiega Mazza. Ecco nel concreto quali caratteristiche deve avere una spiaggia per ottenere la Bandiera Blu.

Quali caratteristiche per ottenere la bandiera blu

Imprescindibile l’assistenza ai bagnanti, la pulizia ovviamente, l’accessibilità e i servizi. “Messina con i suoi 55 km di costa potrebbe essere candidata tutta, nello specifico però le spiagge più fruibili sono sicuramente quelle di Capo Peloro e Santa Margherita“, dice il sindaco Federico Basile. Ecco perché negli ultimi due anni è stata sperimentata l’assistenza ai bagnanti in queste due spiagge, sono state posizionate passerelle accessibili, installate docce e isole ecologiche per la raccolta differenziata.

Il sogno della “Riviera blu”, da Taormina a Messina

“E’ la terza volta che Messina punta ad ottenere la bandiera”, dice il sindaco di Taormina Cateno De Luca. “Il percorso è iniziato quando ero sindaco di Messina e sta continuando con Basile, l’obiettivo però è quello di arrivare ad avere un’intera “Riviera blu”, da Taormina a Messina”, aggiunge. La prima bandiera blu nel territorio messinese arrivò nel 2017 a Santa Teresa di Riva, poi l’anno scorso nella spiaggia di Mazzeo a Taormina e ora un nuovo tentativo per Messina.

Le Bandiere Blu in provincia di Messina

In totale oggi in Sicilia ci sono solo 14 bandiere blu, su 130 comuni, di cui buona parte si trovano nel territorio messinese con S. Teresa di Riva, Furci Siculo, Alì Terme, Roccalumera, Letojanni e Taormina. E poi cinque spiagge delle Isole Eolie ricadenti nel territorio del Comune di Lipari (Acquacalda; Canneto; Vulcano acque termali; Stromboli Ficogrande; Vulcano Gelso) e la spiaggia di Tusa sul litorale tirrenico.