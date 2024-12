Messina Social City, “servizi e personale cresciuti anno dopo anno” VIDEO

135 stabilizzazioni, più scuolabus e centro polifunzionale "E-si-sto": ecco gli obiettivi raggiunti nel 2024

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “Tutti i nostri servizi sono cresciuti in maniera esponenziale e anche il numero di risorse umane”, dichiara la presidente di Messina Social City Valeria Asquini. I due piani di stabilizzazione del 2022 e del 2024 hanno portato in azienda prima 159 persone e poi altre 135. Fiore all’occhiello della partecipata è sicuramente il servizio scuolabus. “Un servizio che prima del 2019 non c’era. Abbiamo iniziato l’attività con 300 bambini e oggi ne trasportiamo a scuola 1000”, aggiunge Asquini.