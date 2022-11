A Messina torna Chocomoments, festa del cioccolato a Piazza Cairoli - Tempostretto

Parte oggi e durerà fino a domenica. L'organizzatore Giancarlo Maestrone: "Qui torniamo volentieri"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Il cioccolato “invade” Messina. Piazza Cairoli ospiterà per 4 giorni la manifestazione “Chocomoments”, giunta alla terza edizione, la seconda consecutiva post-Covid. La festa artigianale del cioccolato porterà di fronte ai messinesi prodotti di varia natura, dalle tavolette ai liquori, dai cioccolatini ai biscotti, fino a vere e proprie opere d’arte, con attrezzi di lavoro, macchine fotografiche, dentiere e tanto altro, “scolpite” con cioccolato di vario tipo.

“Tornati volentieri a Messina”

“Terza volta qui a Messina e siamo tornati molto volentieri – racconta Giancarlo Maestrone, organizzatore dell’evento -. L’aspettativa è grande e ci hanno già accolto con una grande festa. Siamo carichi, vogliamo regolare quattro giorni di cioccolato puro ai messinesi. E la nostra fabbrica sarà sempre operativa per bambini e adulti, ci saranno corsi tutti i pomeriggio e show cooking”. A Piazza Cairoli sono già tanti i messinesi che acquistano cioccolato, in attesa dell’inaugurazione ufficiale e dei primi laboratori in programma già da pomeriggio.

“La gente ha voglia di cioccolato”

Maestrone si aspetta un’altra crescita rispetto alla grande affluenza dell’anno scorso: “In tanti ci hanno scritto e hanno voluto informazioni su quest’attività e su cosa faremo. La gente ha tanta voglia di cioccolato e noi vogliamo regalare loro momenti felici, distensivi e dolci. Quando c’è da tornare a Messina sono sempre il primo. Ci hanno sempre accolto bene e qui abbiamo tanti amici, siamo molto felici”. Le attività per bambini e adulti saranno ogni pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. Sabato pomeriggio l’ormai consueto appuntamento con la tavoletta da record di 15 metri. Oggi alle 18, invece, l’inaugurazione ufficiale ma gli stand sono già aperti.

Articoli correlati