Messina. Torrente Bisconte: strada nuova, abitudini vecchie VIDEO - Tempostretto

Dopo anni di lavori la via Direzione Artiglieria è stata riaperta al traffico. E le discariche spuntano come funghi...

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ la strada principale di Bisconte, quella in cui fino a qualche mese fa c’era un torrente ora coperto. La via Direzione Artiglieria che porta alla frazione di Catarratti è stata da poco riaperta al traffico dopo anni di lavori, ancora in corso nella parte alta del torrente.

Mini discariche come funghi

E’ bastato poco perché tornassero a spuntare discariche come funghi negli slarghi laterali della strada. Cumuli di rifiuti e ingombranti non hanno tardato ad essere abbandonati da chi ancora si comporta in modo incivile. Gli evasori della Tari e i messinesi che si ostinano a non voler differenziare correttamente si disfano così dei propri sacchetti di immondizia.

Rifiuti abbandonati sul ciglio della strada

Le nostre telecamere hanno ripreso la presenza di almeno tre mini discariche lungo un percorso di qualche centinaio di metri. Da un lato la strada nuova, riasfaltata, che i residenti chiedevano da decenni e dall’altro il degrado dei rifiuti abbandonati sul ciglio della strada.