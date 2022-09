Messina, tour in auto tra i rifiuti abbandonati VIDEO - Tempostretto

Quasi un'abitudine girare in macchina e vedere spazzatura in qualsiasi posto

MESSINA. Ormai non ci facciamo più caso: è diventata quasi un’abitudine girare in macchina e vedere rifiuti abbandonati in qualsiasi posto. Dovunque arrivi un mezzo a quattro ruote, chi si comporta in modo incivile ritiene sia un buon posto per depositare spazzatura, da nord a sud. Sacchetti solitari lungo le strade, buste lasciate cadere con “nonchalance” nei parcheggi da parte di chi spesso si rifiuta di fare la differenziata.

E ancora: sacchi lanciati in corsa sulle rampe autostradali o sulla strada Panoramica e spiazzali invasi da cumuli di rifiuti, trasformati in discarica dagli abitudinari dell’inciviltà. E ogni giorno la nostra testata riceve segnalazioni su queste emergenze.

Ovunque si trovino questi rifiuti, la domanda che sale da dentro, insieme alla rabbia, è: perchè? questo comportamento? Nel frattempo i rifiuti aumentano. E noi stiamo ancora cercando una soluzione e una risposta.

