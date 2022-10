Messina. "Uniti per Basile e per De Luca: il progetto continua" VIDEO - Tempostretto

I gruppi consiliari del sindaco smentiscono divisioni : "Siamo compatti"

MESSINA – “Nessuno scricchiolio. Siamo compatti per Basile e per Cateno De Luca sindaco di Sicilia e d’Italia. La conquista della Regione siciliana è solo rimandata”. Nella sala commissioni di Palazzo Zanca, i gruppi consiliari “Basile Sindaco di Messina” e “Con De Luca per Basile Sindaco” puntano a fare chiarezza sulle fibrillazioni post voto. O comunque a rassicurare giornalisti e mondo politico. Sottolinea Pippo Trischitta, capogruppo di “Con De Luca per Basile sindaco”: “Siamo uniti, altro che divisioni. Garantiamo assoluta adesione al progetto politico di Cateno De Luca e lavoriamo in perfetta continuità”.

Gruppi consiliari oggi

A chi, nei giorni scorsi, ha fatto notare le frequenti assenze in Consiglio comunale, e i 17 votanti per il Ptgu (Piano generale del traffico urbano), Trischitta ha voluto rispondere durante la conferenza stampa: “Vorrei ricordare che il Consiglio ha votato sempre in prima convocazione gli atti. E, dato il numero elevato della maggioranza, non ci sono stati problemi a causa delle assenze. Ognuno di noi può avere esigenze personali o di lavoro. Vorrei ricordare che ci sono solo sei commissioni, una novità, e che, come compensi, oscilliamo tra i 400 e 500 euro netti, una cifra modesta. Quindi è normale che ci possano essere altre necessità. Le imminenti dimissioni di Cateno De Luca come presidenti del Consiglio, perché impegnatissimo, ci consentiranno di avere un consigliere in più (subentrerà Salvo Caruso, n.d.r.), in ogni caso”.

“Presto nuovi gruppi consiliari sempre per Basile sindaco”

Per Francesco Cipolla, capogruppo di “Con De Luca per Basile sindaco”: “Presto nasceranno nuovi gruppi consiliari, sempre nella maggioranza, con riferimenti alle forze politiche e regionali di Sicilia Vera. In particolare, De Luca ha compiuto uno sforzo disumano, un’impresa in così poco tempo con più di mille comizi e dormendo due ore a notte. I siciliani hanno perso quest’occasione ma l’impegno continua e tra cinque anni, sono convinto, i tempi saranno maturi per la vittoria alla Regione. Nel frattempo, qui a Palazzo Zanca, la rivoluzione continua”.

“Piena armonia” è stata confermata dal vicepresidente vicario del Consiglio Nello Pergolizzi, chiamato per ora a sostituire De Luca, e da Alessandro De Leo (“Basile sindaco”), reduce da una affermazione personale, con più di tremila voti e primo dei non eletti alle regionali per De Luca sindaco di Sicilia.

Tra gli assenti di oggi Cosimo Oteri

Tra gli assenti oggi Margherita Milazzo, presidente della commissione Bilancio, Serena Giannetto, che ha preso poco più di tremila voti nella lista regionale Sicilia Vera, e Cosimo Oteri (gruppo Basile sindaco). Quest’ultima assenza pesa di più perché il consigliere ha, assieme alle opposizioni, abbandonato l’aula in occasione dell’approvazione del Ptgu. Quanto alla lista Prima l’Italia, il distacco dalla giunta Basile sembrerebbe inevitabile dopo le regionali.

