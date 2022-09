Messina. Verso le elezioni, D'Angelo e Raffa: "Movimento 5 stelle fiducioso, sempre dalla parte giusta" VIDEO - Tempostretto

La senatrice e la deputata messinese parlano in vista del prossimo 25 settembre, spiegando quanto fatto e cosa bisognerà fare per i cittadini

Di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – “Dalla parte giusta è il nostro slogan perché rappresenta ciò che abbiamo fatto, facciamo oggi e faremo sempre”. La senatrice Grazia D’Angelo spiega così lo slogan con cui il Movimento 5 Stelle sta correndo verso le elezioni del 25 settembre, che vedranno il partito impegnato tanto a livello nazionale quanto regionale. La messinese spiega: “Noi staremo sempre dalle parte giusta che è quella dei cittadini. Per noi è fondamentale, la nostra missione è stata portare la loro voce all’interno delle istituzioni. Siamo stati dei portavoce”.

D’Angelo: “Siamo fiduciosi”

I sondaggi danno il centrodestra nettamente avanti rispetto alla coalizione di centrosinistra, al Movimento 5 Stelle e al Terzo polo. “Noi non siamo stati mai abituati a seguire i sondaggi o il consenso – spiega D’Angelo – e abbiamo formato due governi anche senza. Per noi conta portare avanti il progetto e le battaglie che vogliamo portare avanti per i cittadini. Possiamo dire con orgoglio che siamo l’unica forza a realizzare quasi l’80 per cento di ciò che era inserito nel proprio programma elettorale. Forti di questi risultati ottenuti in questa prima legislatura, nonostante due cadute di governo, la pandemia e la guerra, siamo fiduciosi nel portare avanti questo programma”.

Raffa: “Pronti a nuova sfida”

Le fa eco la deputata Angela Raffa: “Volevamo portare avanti quelle proposte per i cittadini che potevano cambiare i paradigmi che si utilizzavano nella politica economica italiana. Per la prima volta si sono iniziati a dare i soldi in tasca ai cittadini: cashback, reddito di cittadinanza e superbonus. Sono tutte misure a sostegno dei cittadini e del ceto sociale medio-basso prima dimenticato dallo Stato. Sono convinta che i cittadini capiranno che quanto fatto in questi 4 anni e mezzo ci ha permesso almeno di scalfire il vecchio sistema del Paese. Ora siamo pronti a questa nuova sfida, a parlare coi cittadini, assumerci le colpe dei nostri errori come il fatto di non aver raccontato bene i risultati del nostro lavoro, perdendo il rapporto con il territorio”.

Astensionismo, l’appello di Angela Raffa

E sull’astensionismo, Raffa lancia l’appello: “Mi rivolgo a loro, a chi non vuole andare a volare. Recarsi alle urne è importante, perché se non partecipo poi non posso lamentarmi, ogni singolo chicco di riso sbilancia il piatto, non possiamo far scegliere sempre gli altri”.