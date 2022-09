Messina. Verso le elezioni, il Movimento 5 Stelle presenta i candidati. Floridia: "Obiettivi chiari" VIDEO - Tempostretto

Al fianco della sottosegretaria due nomi messinesi, una novità e un'ex candidata sindaca di Enna: "Completato l'80 per cento del programma del 2018"

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Barbara Floridia, Grazia D’Angelo, Angela Raffa, Salvatore Granata e Cinzia Amato. Sono loro i nomi scesi in campo per il Movimento 5 Stelle in vista delle prossime elezioni alla Camera dei deputati e al Senato, in programma il prossimo 25 settembre. Al fianco della sottosegretaria all’istruzione ci sono ancora una volta la senatrice e la deputata messinese, oltre alla new entry Granata che in passato si è occupato di comunicazione e alla Amato, volto noto nell’ennese, dov’è stata candidata sindaco nella tornata elettorale 2020.

Floridia: “Completato l’80 per cento del programma del 2018”

Il Movimento 5 Stelle è pronto alla tornata elettorale? Floridia dice sì: “I nostri obiettivi sono chiari, com’è chiaro il nostro programma e questa è l’unica cosa che ci interessa davvero. Stiamo raccontando agli italiani non solo cosa stiamo facendo, parlo dell’80 per cento del programma elettorale del 2018 già completato, ma anche ciò che vogliamo fare”. Proprio Barbara Floridia è stata protagonista alle primarie per il candidato alla presidenza della Regione Siciliana prima della rottura tra M5s e Pd. “Un’esperienza che rifarei – dice – ma certamente Letta a livello nazionale ha reagito in maniera scomposta e non potevamo non separarci anche in Sicilia. I cittadini quando capiranno la nostra proposta non avranno dubbi su chi scegliere”.

Il messaggio contro l’astensionismo

“Mi aspetto un buon risultato rispetto alla narrazione di palazzo e televisiva di questi mesi – prosegue Floridia – ma nelle strade raccogliamo altri feedback. I cittadini sanno ciò che abbiamo fatto e siamo sicuri che voteranno il movimento per il semplice fatto che alle elezioni ci presentiamo con un programma e qualunque cosa accadrà lo porteremo a casa. Il centrodestra? Tutto ciò che sceglieranno i cittadini sarà da rispettare. Ci preoccupa che non siano all’altezza, com’è accaduto quando al centrodestra è subentrato Monti. La Meloni era ministro quando alla scuola sono stati tagliati i fondi”. E poi un messaggio ai messinesi: “Tornate a votare perché la democrazia è importantissima, il vostro voto conta. Si tratta di un’arma, detto in senso buono, da utilizzare. Quando si lascia uno spazio vuoto il rischio è che lo riempia qualcuno che non tutelerà i nostri interessi”.

Raffa: “Contro M5s varie bufale”

Durante la conferenza si è parlato spesso sia del programma già occupato sia di disinformazione. Angela Raffa, deputata messinese, ha voluto “confutare varie bufale: la prima è che non ci siamo occupati molto di Messina in questi anni; la seconda è che il Movimento 5 stelle a carattere nazionale abbiano lasciato indietro il sud. Sono due falsità”. Con orgoglio Raffa parla di quanto fatto nel messinese, citando l’esempio massimo della costituzione dell’Autorità portuale di Sistema, voluta dal partito. E poi le “quote rosa”, con un Movimento 5 stelle che “da sempre da spazio alle donne. Oggi con orgoglio qui abbiamo una squadra quasi tutta al femminile”.

D’Angelo: “Nostra visione è un nuovo umanesimo”

Prosegue poi Barbara Floridia, che sottolinea come il Movimento “ha sempre lottato al fianco degli ultimi, e siamo consapevoli di essere in grado. Abbiamo portato in parlamento il numero più alto di laureati e professionisti. E poi il numero più alto di donne: sono numeri che vanno detti. E infine mai portato in parlamento condannati o indagati”. Grazia D’Angelo si concentra invece sulla transizione ecologica: “Per noi è un vero faro. 2050 per noi è la data entro cui bisogna bloccare un disastro climatico verso cui siamo avviati. E siamo riusciti a inserire il tema dell’ambiente in Costituzione, aprendo operatività a livello legislativo che prima mancava. La nostra visione è ciò che ci muove, questo nuovo umanesimo, come lo definisce Conte, con l’uomo al centro come cittadino, lavoratore e parte di questo mondo proprio relativamente all’ambiente”.

La “narrazione falsata”

E poi l’argomento “disinformazione”. Tanto Granata quanto Amato hanno parlato ai presenti di come la comunicazione a livello locale e soprattutto nazionale abbia, dal loro punto di vista, portato alla “disaffezione politica”. Le cause sono appunto, secondo Amato, “disinformazione, crisi economica e disperazione”. Ma questo secondo lei porta a una nazione che “ha fame, e quando una nazione ha fame può stravolgere gli equilibri”. La “narrazione falsata” di cui parlano i candidati viene ribadita anche dopo da Floridia e D’Angelo, che parlano di attacchi al Movimento 5 stelle a livello nazionale, di come il reddito di cittadinanza sia stato criticato aspramente senza basi solide e della reazione dello zoccolo duro, rimasto compatto nonostante le scissioni. “La campagna elettorale serve anche a questo – conclude poi Raffa – a spiegare ai cittadini tutto ciò che abbiamo fatto”.