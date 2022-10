Messina, verso un modello europeo di "Smart City" VIDEO - Tempostretto

In città un sistema di videocamere per il controllo del traffico, individuazione di violazioni del codice stradale o di illeciti conferimenti di rifiuti

MESSINA – La città di Messina al centro dello scenario internazionale in ambito di transizione digitale. L’8 novembre appuntamento a Bruxelles e verrà qui una delegazione indiana per valutare possibili investimenti nel territorio. “Messina è l’unica città italiana a partecipare al network Urbanite, finanziato dal programma comunitario Horizon 2020 e stiamo operando al meglio per la trasformazione di Messina in una Smart City“: lo sottolinea l’assessora comunale con delega proprio alla Smart City Carlotta Previti. Nel corso della seconda assemblea del progetto europeo Urbanite, alla quale partecipano i rappresentanti di città europee quali Bilbao, Amsterdam ed Helsinki, l’assessora Previsti ha spiegato che “il nostro Comune si è dotato di numerose telecamere di ultima generazione che vengono utilizzate per molteplici usi: dalla registrazione dei livelli di traffico di veicoli a motore all’individuazione di violazioni del codice stradale o di illeciti conferimenti di rifiuti”.

Telecamere per controllo e sicurezza

Nell’ambito della trasformazione digitale sulla mobilità che prosegue con il progetto #DigiPlace, il Comune di Messina ha realizzato un software innovativo per la gestione degli incidenti stradali. Si tratta di un’App mobile fornita al Corpo di Polizia municipale, che potrà così subito geolocalizzarsi in automatico sul luogo dell’incidente e inserire i dati necessari per la segnalazione. Questi elementi raccolti sono inviati automaticamente al Cloud del Comune di Messina dove vengono elaborati.

Da un lato, in tempo reale, i dati andranno ad alimentare il portale Open Data in un ambiente dinamico che raccoglie i dati sulla mobilità e sugli incidenti anche degli anni passati, dall’altro saranno inseriti in un database che aggrega i dati a fini statistici. L’App, utilizzata dalla Polizia municipale, permetterà di eliminare i documenti cartacei ingombranti e meno sicuri. Gli agenti, grazie ai supporti tecnologici che verranno forniti, potranno semplificare le azioni da mettere in atto e fornire un servizio più efficiente. L’applicazione sarà inoltre utile agli operatori nel contesto della pianificazione strategica e nel supporto alle decisioni. Il cambiamento dovrebbe essere apprezzato anche dai cittadini perché velocizza le procedure e contribuisce a diffondere sempre di più la cultura digitale.