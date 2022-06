Messina. Villa Mazzini verso la fine dei lavori: entro venerdì sarà tutto pronto VIDEO - Tempostretto

L'assessore Musolino ci conferma che entro sabato 2 luglio si concluderanno i lavori. Pavimentazione e aiuole ripristinate, ma i bagni...

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Ce lo ha confermato l’assessore Dafne Musolino, così come i lavoratori che attualmente operano all’interno dell’area: a Villa Mazzini i tempi di consegna dei lavori saranno rispettati e il prossimo 2 luglio, sabato, non si vedranno più cantieri. Sì, la pavimentazione resterà di due colori, con la navata centrale a mantenere le vecchie mattonelle, in linea e non dissestate. Le altre due, lato valle e lato monte, sono state sistemate e ripristinate, tanto da presentare una colorazione diversa.

Sistemate pavimentazione e aiuole

E poi aiuole e piante di vario tipo. Messinaservizi Bene Comune sta lavorando in queste ore per completare i lavori con interventi di potatura e scerbatura. Le immagini testimoniano come adesso la Villa sia già in condizioni nettamente diverse. Sistemati i muretti, il celebre stagno e le aiuole, resterà da programmare soltanto l’opera di rifacimento dei bagni pubblici. Un progetto che verrà presentato a parte rispetto ai lavori attuali e per cui bisognerà aspettare. Intanto Villa Mazzini, a meno di clamorose novità, si prepara ad essere riconsegnata alla cittadinanza.