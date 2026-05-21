 "Zancle in fiore" torna in piazza: l’infiorata di sale colorato delle scuole messinesi VIDEO

“Zancle in fiore” torna in piazza: l’infiorata di sale colorato delle scuole messinesi VIDEO

Silvia De Domenico

“Zancle in fiore” torna in piazza: l’infiorata di sale colorato delle scuole messinesi VIDEO

giovedì 21 Maggio 2026 - 13:30

Il progetto che “educa alla bellezza” ha coinvolto 8 istituti comprensivi

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’infiorata di sale colorato torna a piazza Unione Europea. È così che “Zancle in fiore” ha colorato il corridoio centrale. Il progetto, giunto alla V edizione, ha coinvolto 7 istituti comprensivi messinesi. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, hanno realizzato delle vere e proprie opere d’arte usando solo il sale colorato. I disegni si ispirano alla mitologia e alla cultura messinese.

zancle in fiore

Le scuole ricordano le stragi mafiose del ’92

Ogni anno l’iniziativa viene riproposta nella settimana in cui le comunità scolastiche sono impegnate nella realizzazione di elaborati per ricordare le stragi mafiose del 1992. Ecco perché agli alberi di piazza Municipio sono stati appesi fiori, disegni e fotografie in memoria di Falcone e Borsellino. Tutte le scuole aderenti all’iniziativa hanno individuato un modo per ricordare i caduti delle stragi di Capaci del 23 maggio e di via D’Amelio del 19 luglio.

zancle in fiore

Domani le esibizioni degli studenti in piazza

L’evento continuerà nella giornata di domani, venerdì 22 maggio, sempre in piazza Unione Europea. Gli studenti delle scuole partecipanti si esibiranno con delle performance artistiche di canto o ballo. Il progetto è stato ideato ed è portato avanti ogni anno da Pinella Bertuccelli, docente della scuola “La Pira Gentiluomo”, che è capofila dell’iniziativa.

Ecco le altre scuole aderenti: “Pascoli-Crispi”; “Paino Gravitelli”; “Paradiso”; “Santa Margherita”; “San Francesco di Paola”; “Manzoni Dina e Clarenza”; 3° Istituto Comprensivo Statale “Milazzo”.

zancle in fiore
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