Messina. Voto regionali, Luigi Genovese farà ricorso: "Lotteremo fino all'ultimo" VIDEO - Tempostretto

Accompagnato dagli avvocati Marcello Scurria e Francesca Andò, spiega i motivi

“I consensi sono stati moltissimi ed è per quelli che combatteremo fino all’ultimo minuto per fare sì che il risultato possa essere quello veritiero che esce dalle urne, per rispettare la volontà degli elettori”.

Così Luigi Genovese, escluso dalla nuova Assemblea regionale siciliana per una trentina di voti.

“Sono state fatte diverse richieste di accesso agli atti, in alcuni casi sono state valutate negativamente ma ho fiducia. Dopo la proclamazione, se così fosse, ricorreremo al Tar. Se i risultati che stiamo verificando dai verbali corrispondo al vero allora qualcosa non è andata”.

