Messina. Sicurezza nei cantieri: Inail e Opt Scuola edile uniti per la formazione

Incontri e simulazioni per contrastare gli infortuni sul lavoro

MESSINA – In una settimana dedicata alla formazione, organizzata dall’Inail, l’Istituto nazionale e gli Organismi paritetici territoriali di Messina, Catania e Palermo, 60 lavoratori impegnati in aziende che operano in “spazi confinati o sospetti di inquinamento” hanno partecipato a lezioni nella sede dell’Opt scuola edile Cpt a Messina.

Le lezioni sono state tenute dai dirigenti nazionali e regionali dell’Inail, sotto la guida di Luciano Di Donato, che ha presentato un simulatore per interventi in spazi confinati e ha istruito i lavoratori su come effettuare un intervento professionale per salvare un collega vittima di un infortunio. I Vigili del Fuoco di Messina hanno messo a disposizione la loro professionalità nell’intervenire con tempestività e con tutti i dispositivi di protezione individuale in luoghi altamente rischiosi. Pippo Moroso, coordinatore-direttore dell’Opt Scuola edile di Messina, ha presentato e concluso tutte le lezioni. Il direttore regionale dell’Inail, Giovanni Asaro, ha presentato in una conferenza stampa l’accordo operativo sottoscritto con gli Organismi paritetici territoriali, ricordando la tragedia di Casteldaccia come monito per chi lavora in luoghi ad alto rischio.

Nino Botta, vice presidente dell’Opt Scuola Edile Cpt, ha ringraziato l’Inail per l’opportunità offerta ai lavoratori di Messina di acquisire esperienza e professionalità per evitare di rimanere vittime sul lavoro. “Più formazione continua e più attenzione sul posto di lavoro. Ci vuole sempre una grande percezione del rischio se non si vuole che si registrino infortuni più o meno gravi”, ha affermato Botta, sottolineando che le stazioni appaltanti devono verificare che le ditte aggiudicatarie abbiano i requisiti per lavorare in sicurezza, specialmente in fasi lavorative che possano comportare infortuni pesanti.

Davide Mangiapane, direttore dell’Ance di Messina, ha espresso congratulazioni all’Opt per la formazione ai lavoratori e ha dichiarato che l’Ance è impegnata in prima linea per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sollecitando continuamente i propri associati a effettuare una formazione sempre più efficace per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro.