Meteo Messina: fronte freddo in arrivo, calo termico e raffiche di maestrale VIDEO - Tempostretto

Nella serata di domani un peggioramento coinvolgerà l'area tirrenica e lo Stretto, con il rischio di piogge e locali rovesci, seguiti da intense raffiche di maestrale

Sabato 1 ottobre 2022 al mattino avremo cieli che spazieranno dal poco nuvoloso al parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio il tempo andrà a peggiorare, per l’arrivo dal basso Tirreno di un fronte freddo che entro sera raggiungerà lo Stretto, dispensando piogge e rovesci a carattere sparso fra la costa tirrenica e il capoluogo peloritano. Non si potranno escludere dei brevi temporali in questa fase. Il suddetto fronte freddo sarà seguito da sostenuti venti di maestrale, a tratti pure intensi, che potranno raggiungere velocità di 50-60 km/h. Temperature in sensibile calo dalla sera, con minime sui +17°C sul livello del mare. Mari da poco mossi a mossi, molto mosso il Tirreno entro sera, con onde fino a 1,5-2,0 metri davanti le Eolie.

Domenica 2 ottobre 2022 ancora residua instabilità al mattino fra la costa tirrenica e l’area dello Stretto di Messina, dove sussisterà il rischio di qualche residuo acquazzone. Il tempo andrà gradualmente a migliorare, con schiarite che si faranno sempre più ampie nella seconda parte del giorno. Le temperature massime raggiungeranno valori sui +24°C, minime sui +17°C +18°C. I venti continueranno a spirare moderati dai quadranti settentrionali, tendendo ad indebolirsi fra il pomeriggio e la serata. Mari da poco mossi a mossi, ancora localmente molto mosso il Tirreno al mattino, con onda lunga in scaduta.