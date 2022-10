Meteo Messina: prosegue l'ottobrata infinita con un clima estivo VIDEO - Tempostretto

L'anticiclone sub-tropicale sposterà i suoi massimi verso la Sicilia

Stiamo vivendo un mese di ottobre davvero caldo, con temperature largamente sopra le medie del periodo. La possiamo definire una ottobrata infinita, visto che da qui all’inizio della prossima settimana non si vedono cambiamenti significativi.

Ma cosa sta succedendo?

In questi giorni, salvo qualche temporaneo annuvolamento sui Peloritani che ha prodotto pure dei piovaschi molto localizzati, il mese di ottobre ci sta mostrando il suo volto tardo estivo, tipico delle famose “ottobrate”.

La rimonta del promontorio anticiclonico di origine nord-africana, su buona parte del territorio dell’Europa centro-occidentale, è stata originata da un imponente “onda di Rossby”, in seno alla corrente a getto polare, che dalle coste orientali del nord America si è spinta sull’Atlantico orientale, fino alle porte dell’Europa, influenzando la circolazione atmosferica su buona parte del vecchio continente.

Le “onde di Rossby” quando tendono a rallentare la loro velocità di propagazione da ovest ad est, originano dei pattern atmosferici, abbastanza durevoli, che favoriscono una maggiore probabilità degli eventi meteorologici estremi derivati da schemi configurativi ripetitivi nel tempo, come siccità, inondazioni, ondate di freddo o avvezioni d’aria calda, con onde mobili di calore insistenti per intere settimane su estese regioni.

In questo caso, trovandoci sul ramo caldo ascendente dell’ampia onda noi, sul bacino centrale del Mediterraneo, siamo interessati da un flusso di aria particolarmente calda e secca in quota che dal Maghreb risale in direzione della Francia e dell’Italia, alimentando un esteso anticiclone dinamico sub-tropicale, con una significativa avvezione di vorticità negativa, che si protende fino al cuore dell’Europa.

La mappa del modello su base ecmwf di meteored

Anticiclone e clima caldo anche nel weekend

Purtroppo quando si entra in queste situazioni meteorologiche, con robusti promontori anticiclonici sub-tropicali, estesi dalle latitudini tropicali fino alla fascia temperata, diventa poi davvero molto difficile uscirne, in tempi brevi. E le piogge autunnali continueranno a latitare, soprattutto sulla riviera ionica, dove la siccità nel medio-breve periodo ha raggiunto valori di moderata criticità.

L’anticiclone, ergendosi sul Mediterraneo, oltre a fare da “barriera” all’arrivo delle piovose e fredde perturbazioni atlantiche, contribuisce pure ad avvettare masse d’aria estremamente calde e secche (in quota) che fanno impennare i termometri su valori ben al di sopra delle medie climatiche, dapprima in quota e successivamente fino ai bassi strati e al suolo.

Questo spiega perché anche nel prossimo weekend avremo un clima tipico della tarda estate, con tempo stabile e soleggiato ovunque e temperature massime che fra sabato 22 e domenica 23 ottobre potrebbero raggiungere valori di ben +25°C +26°C in città, localmente anche +27°C sulle aree più interne della provincia.

Parliamo di valori ben al di sopra delle tipiche medie climatologiche di ottobre, ma ancora lontano dalle “eccezionali” ottobrate che abbiamo vissuto negli anni 90, quando in riva allo Stretto di Messina si raggiungevano temperature massime di ben +35°C a fine ottobre.

Pensate che l’attuale record di caldo mensile per ottobre, nella città dello Stretto, è di ben +36,4°C registrati il 27 ottobre del 1999, quando la Sicilia fu investita da una potente ondata di calore tardiva, la più forte mai vista nel mese di ottobre, dall’inizio delle rilevazioni meteorologiche ad inizio Novecento.