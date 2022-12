Meteo Messina: sabato scirocco e maltempo, domenica migliora VIDEO - Tempostretto

Fra il pomeriggio e la serata di sabato attenzione ai temporali che risaliranno dallo Ionio

Sabato 3 dicembre tempo instabile, fino a perturbato, con cieli nuvolosi o molto nuvolosi e piogge che fin dal mattino bagneranno l’area ionica della provincia, fino alla parte sud della città. Attenzione all’ulteriore peggioramento del tempo, fra pomeriggio e sera, causa lo sviluppo di temporali, di moderata e forte intensità, che dal catanese si spingeranno verso il messinese ionico, per raggiungere in serata anche la parte più meridionale dello Stretto, scaricando intensi rovesci. Lo scirocco soffierà sostenuto, anche forte lungo l’imboccatura nord dello Stretto, rendendo il mare molto mosso.

Foto di Matteo Arrigo

Domenica 4 dicembre tempo in deciso miglioramento fin dal mattino, con ampie schiarite e spazi di sole, sempre più ampi. Rimarrà della nuvolosità in prossimità dei Peloritani. Le temperature massime raggiungeranno valori sui +17°C +18°C, minime sui +14°C +15°C. Ventilazione ancora da debole a moderata dai quadranti meridionali, in decisa attenuazione in serata. Mari generalmente molto mossi, poco mosso sotto costa solo il Tirreno.