Meteo Messina: weekend rovente, attese massime sopra i +35°C VIDEO - Tempostretto

Ci aspetta un fine settimana davvero "rovente" con punte non lontano dai +40°C in provincia E +35°C in città

La giornata di sabato 25 giugno 2022 vedrà cieli velati, per il trasporto di pulviscolo desertico in quota, e clima molto caldo, con temperature massime pronte a raggiungere i +34°C in città e picchi di +36°C +37°C nelle aree più interne della provincia. Venti molto deboli a regime di brezza. Mari da calmi a quasi calmi, localmente poco mosso lo Stretto di Messina, lungo la sua imboccatura più meridionale.

Domenica 26 giugno 2022 avremo una atmosfera rovente, con cieli velati o lattiginosi, causa il pulviscolo desertico in sospensione. Le temperature massime potranno raggiungere la soglia dei +35°C, mentre in provincia, soprattutto nelle aree più interne, si potranno raggiungere valori attorno i +37°C +38°C. Venti molto deboli a regime di brezza, con una brezza debole da Sud nello Stretto. Mari da calmi a quasi calmi.