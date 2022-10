Minutoli: "Tanti interventi, ora i cimiteri hanno il giusto decoro" VIDEO - Tempostretto

L'assessore Minutoli fa il punto sia sul cimitero monumentale sia sulle strutture periferiche

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – “In questo momento i cimiteri sono sotto osservazione, sotto la lente d’ingrandimento, visto che in questi giorni ci sarà un’affluenza massiccia di persone”. L’assessore Massimiliano Minutoli ha analizzato il momento particolare che vivrà il Gran Camposanto, così come tutti gli altri cimiteri suburbani di Messina, in vista dell’1 novembre, consueto giorno di commemorazione dei defunti.

Il Gran Camposanto

Un momento che permette di fare il punto sulle condizioni generali delle varie strutture cittadine: “Sono stati effettuati interventi in sinergia tra Amam e Messina Servizi, oltre a tutti quei servizi per la cittadinanza come le navette. Sul cenobio e sulla parte monumentale del Gran Camposanto esistono vari progetti e saranno aggiornati appena saranno trovate le risorse. Ci stiamo lavorando, non è di semplice attuazione perché ci sono tanti vincoli e bisogna lavorare in sinergia con la Soprintendenza. Non ci sono tempi certi, stiamo portando avanti tutto e cercheremo di fare più in fretta possibile”.

I cimiteri suburbani: l’appello di Minutoli

Minutoli poi lancia un appello alla cittadinanza: “Sui cimiteri suburbani le criticità sono puntualmente affrontate. Certe segnalazioni a cui si assiste spesso sui social o sui giornali non vengono fatte ai dipartimenti: io chiedo ai cittadini di parlare anche con l’istituzione per avere una risposta più immediata”.

Articoli correlati