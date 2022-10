Cimitero di Granatari. Problema scala risolto - Tempostretto

Buone notizie. Nel cimitero di Granatari avranno un fiore anche i defunti che riposano più in alto

MESSINA – “E’ una vergogna. Non possiamo mettere dei fiori sulle tombe dei nostri cari.” Accompagnato da questo indignato messaggio, nei giorni scorsi una segnalazione pervenuta al nostro numero WhatsApp 366.8726275 evidenziava un significativo problema al cimitero di Granatari: la scala che consente di arrivare alle tombe collocate più in alto da mesi era fuori uso. Ci fa piacere comunicare adesso che l’assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli, da noi interessato della questione, ha reso noto che la riparazione della scala era già programmata e sarà effettuata quando arriverà un pezzo attualmente non disponibile. Nel frattempo, però, gli utenti potranno vivere una serena Commemorazione dei defunti perché in sostituzione temporanea della scala rotta ne è stata collocata un’altra che funziona con un altro sistema.