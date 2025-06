“Musica al tramonto”, che bello al Parco Aldo Moro VIDEO

Il sindaco Federico Basile: "È bello vedere il nostro Parco Aldo Moro pieno di persone, di musica e di vita"

MESSINA – Il Parco Aldo Moro si è trasformato per una sera in un palcoscenico naturale, accogliendo tantissimi cittadini che hanno scelto di vivere un momento di musica, natura e bellezza. Un appuntamento semplice ma carico di significato, dove il suono del pianoforte del maestro Luciano Troja si è fuso con il paesaggio, regalando un’esperienza unica al tramonto.



L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e da Messina Social City, ha rappresentato non solo un momento culturale e artistico, ma anche un’occasione di condivisione, educazione e riscoperta di uno degli spazi più suggestivi e rigenerati della città.



In tanti hanno accolto l’invito, portando teli e cuscini, sedendosi sull’erba, ascoltando le dolci note che si mescolavano al fruscio degli alberi e ai suoni del parco. L’installazione musicale è stata particolarmente apprezzata per la sua capacità di rispettare e valorizzare l’ambiente, restituendo al Parco il ruolo di luogo di incontro, cultura e benessere.



Il sindaco Federico Basile ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa: “È bello vedere il nostro Parco Aldo Moro pieno di persone, di musica e di vita. Questi sono i momenti che rafforzano il senso di comunità e ci ricordano quanto sia importante prendersi cura degli spazi pubblici, renderli vivi, accoglienti e accessibili a tutti”.



La presidente di Messina Social City Valeria Asquini ha sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa: “Abbiamo vissuto un momento speciale, in uno spazio che, grazie al lavoro di riqualificazione, è tornato ad accogliere le persone. La bellezza, la musica, la natura e la cultura sono strumenti potenti per far crescere il senso di appartenenza e il rispetto verso il luogo che abitiamo. È stato un vero momento di educazione alla bellezza e alla condivisione, che ci ricorda quanto sia importante vivere i nostri parchi non solo come spazi verdi, ma come luoghi che fanno bene alla città e a chi la abita”.



Il maestro Luciano Troja, protagonista della serata, ha raccontato così il senso della sua esibizione: “In questo evento il vero protagonista è stato il Parco. La musica si è intrecciata con gli alberi, gli uccelli, i rumori, le voci, i silenzi e tutto ciò che ci circonda. Ho voluto creare una performance in cui il suono del pianoforte si diffondesse nel verde e nella luce del tardo pomeriggio, per far sì che suoni e natura si incontrassero, offrendo a chi era presente un’esperienza immersiva e autentica”.