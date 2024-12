Natale 2024 a Messina, il gran finale con l’albero acceso a piazza Cairoli VIDEO DIRETTA

Si conclude la cerimonia che dà il via alle feste in città. Basile: "Speriamo di fare sempre meglio per la nostra città"

Riprese e interviste in diretta di Silvia De Domenico

MESSINA – E Natale 2024 sia a Messina. Dopo la diretta della prima parte, seguiamo il gran finale a piazza Cairoli. Il sindaco Federico Basile, nel giorno della festa dell’Immacolata, ha proceduto oggi con la consueta accensione dell’albero nell’atrio di palazzo Zanca e di altri sei alberi posizionati in vari punti della città. Con il primo cittadino, il presidente del Consiglio comunale, gli assessori, consiglieri comunali e rappresentanti delle sei Municipalità e i vertici delle partecipate.

Ore 19.20: si è acceso l’albero di Piazza Cairoli

Il percorso si conclude a piazza Cairoli. Il sindaco Federico Basile ha fatto un brevissimo discorso: “Abbiamo tutti voglia di accendere quest’anno con un Natale ricco di calore umano, famiglie e sentimenti. Quest’anno abbiamo fatto abbastanza bene. Il prossimo anno deve andare ancora meglio e speriamo che la passione e l’impegno che stiamo mettendo porti Messina sempre più lontano”. Dopo il countdown del sindaco, si è acceso l’albero di Piazza Cairoli.

Il presepe meccanizzato di Sebastiano Madafferi

Il percorso continua con l’inaugurazione del presepe meccanizzato di Sebastiano Madafferi, lungo 30 metri. Ci sono inoltre giostrine, trenino e mercatino di Natale. E ancora: stalle illuminate e tanti addobbi che continuano sul viale San Martino.

Intanto il sindaco inaugura il presepe meccanizzato. Da quando aveva otto anni, “sono passati trent’anni”, Madafferi realizza questo presepe. “10 giorni e 10 notti per montarlo”, spiega l’autore dell’opera. Quasi tutti i personaggi del presepe sono in movimento. Pesci e tartarughe veri ma anche materiale riciclato. Si procede con la benedizione della creatura di Madafferi. Vulcano, macelleria, pescheria realizzati a mano.

Gli addobbi nell’isola pedonale e un arco con il fiocco

Mentre la Giunta Basile procede verso il mercatino di Natale, un arco con fiocco dà il benvenuto a chi procede verso l’isola pedonale, con tanti addobbi.

Il sindaco sale sul palco dove si faranno tante iniziative e l’assessora alle Politiche giovanili Liana Cannata sottolinea “l’importanza della sinergia di squadra e il coinvolgimento della città da nord a sud”. Poi interviene l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

Artigianato e cibo caratterizzano i mercatini di Natale e poi la telecamera di Tempostretto si dirige verso l’isola pedonale del viale San Martino, con un’illuminazione ad hoc.

L’isola pedonale piena di gente

Tra luminarie e accensione degli alberi, si conclude la diretta di Tempostretto.

7 alberi illuminati per Messina e in totale 90 alberi in città e villaggi. Partono le iniziative per il Natale 2024, in programma fino al 6 gennaio.

