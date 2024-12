Inizia il Natale 2024 a Messina, s’illuminano 7 alberi DIRETTA

La consueta cerimonia d'avvio, da Palazzo Zanca a piazza Cairoli, con la Giunta Basile

Riprese in diretta e interviste di Silvia De Domenico

MESSINA – Che la festa del Natale 2024 abbia inizio. 7 alberi illuminati per Messina e in totale 90 alberi in città e villaggi. Partono le iniziative per il Natale 2024, in programma fino al 6 gennaio. Il sindaco Federico Basile, domenica 8 dicembre, nel giorno della festa dell’Immacolata, alle ore 17, procede alla consueta accensione dell’albero nell’atrio di palazzo Zanca e di altri sei alberi posizionati in vari punti della città. Con il primo cittadino, il presidente del Consiglio comunale, gli assessori, consiglieri comunali e rappresentanti delle sei Municipalità e i vertici delle partecipate.

Basile: “Un obiettivo? Rafforzare lo spirito di comunità a Messina, oltre 300 eventi per valorizzare i villaggi”

Sottolinea Federico Basile: “Spero in un Natale caloroso, con oltre 300 eventi per valorizzare villaggi e periferie. Dobbiamo rafforzare uno spirito di comunità e continuare a lavorare, come squadra, in sinergia. Ma speriamo nel contributo di tutti e mi auguro che i cittadini si accorgano dei miglioramenti di Messina”.

I Babbo Natale s’arrampicano su Palazzo Zanca come Spiderman

Sorpresa del Natale 2024: Babbo Natale che s’arrampicano su Palazzo Zanca, come Spiderman, appesi. Fanno parte dell’Associazione acrobatica di Messina e lavorano come operai nell’edilizia (“Volevamo fare qualcosa per la nostra città”).

Il giardino di Natale in piazza Unione europea

Si visita il giardino di Natale in piazza Unione europea, che s’illumina. “Ci saranno tante altre sorprese. Il Natale è leggerezza”, sottolinea l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro. Nel frattempo, domina il suono della zampogna e in fondo l’albero si è già accesso. Un tunnel di luci che cambiano colore caratterizza il percorso verso l’albero di Natale in piazza.

Gli alberi e i giardini sono opera di Messina Servizi. “Come ogni anno, regaliamo alla città installazioni per Messina: dal Municipio e la stazione a piazza Castronovo e Lo Sardo. Quest’anno abbiamo puntato sulle luci”, evidenzia Mariagrazia Interdonato, presidente della partecipata.

Le zampogne nel segno della tradizione

Poi, ai microfoni di Tempostretto, Rosario Altadonna, che mette in risalto l’importanza delle zampogne nel segno della tradizione, con una rappresentanza dell’associazione “Mata e Grifone” di Orazio Grasso. “Oggi sto creando nuove leve e la presenza di giovanissimi lo testimonia”, racconta il suonatore e maestro, ma anche costruttore, di zampogne.

“Ville illuminate e l’allestimento natalizio anche nel parco Aldo Moro”

Valeria Asquini, presidente di Messina Social City, annuncia: “Le ville avranno un ruolo centrale anche quest’anno. E il 14 e 15 dicembre ci sarà un personaggio speciale a caratterizzare il tradizionale evento, dopo Harry Potter e Mary Poppins al binario. In generale, pubblicheremo un calendario fitto d’eventi. Le ville cittadine, nei prossimi giorni, saranno illuminate e allestire, compreso il parco Aldo Moro”.

“Nevica” per l’avvio del Natale in teatro

Si procede con l’accensione davanti al Teatro Vittorio Emanuele. Il presidente Orazio Miloro: “Si rinnova la tradizione e il rapporto tra teatro e famiglie”. E l’assessora regionale Elvira Amata: “Il Vittorio Emanuele è simbolo della cultura della nostra città. Buon Natale a tutti”.

La novità è la neve “sparata” dall’alto, dal teatro, e “nevica” per festeggiare l’avvio del villaggio, nel segno di gusto e artigianato, del Vittorio Emanuele. Ci sono gli elfi di Babbo Natale per intrattenere i bambini.

Il programma dell’iniziativa, aperta alla cittadinanza, prevede a seguire l’accensione dell’albero che adorna piazza Unione Europea, per spostarsi poi nello spazio antistante il Vittorio Emanuele con il suo abete natalizio, e proseguimento verso l’albero di piazza Università, quello di piazza Lo Sardo e a concludere l’albero di piazza Cairoli. Quest’anno, sono 90 gli alberi collocati dall’amministrazione comunale nelle principali piazze della città e quelle dei villaggi, con il supporto e cura degli allestimenti della partecipata Messina Servizi Bene Comune.

300 eventi natalizi a Messina

Si parte sempre l’8 dicembre con i tradizionali mercatini proposti dal “Villaggio di Natale” a piazza Cairoli insieme a attrazioni ludiche e spettacoli musicali per animare l’isola pedonale S. Martino. E il Christmas Village-Natale in Teatro lungo la via Laudamo. Seguiranno rassegne musicali a Santa Maria Alemanna e spettacoli vari al Palacultura. E poi ancora la sezione dedicata alle ville cittadine: villa Dante, villa Sabin, villa Mazzini, il Parco Aldo Moro e la Pineta Montepiselli “tra luci, magie e colori per incantare bambini e adulti”.

Tra gli oltre 200 eventi natalizi si rinnovano poi quelli più tradizionali. Tra questi: il Presepe vivente di Castanea, Santa Claus village a Massa San Nicola, il Natale a Cristo Re, la Mostra di arti presepiali nei Chiostri dell’Arcivescovado, il Presepe della galleria Inps, la cavalcata dei 3 magi, i 100 presepi del borgo di Ganzirri, il Natale a Forte Cavalli, Cultura Food e Wine al binario 1, e Music on the Bus.

Infine, per la categoria grandi eventi, i concerti a piazza Duomo della cantante Arisa il 23 dicembre, il 27 dicembre sarà la volta di Clementino, mentre la notte di San Silvestro del 31 dicembre, la festa per salutare il nuovo anno con “Tutti pazzi per Rds”.

