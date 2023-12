Natale a Messina. Cibo, cultura e vino nel segno di Mary Poppins alla stazione DIRETTA - Tempostretto

Partono le iniziative nel nome del popolare personaggio: il magico mondo al binario 1

Riprese in diretta e interviste di Silvia De Domenico

MESSINA – La magia al binario 1. Il personaggio di Mary Poppins è il protagonista della II edizione di “Cultura, Food e Wine al Binario 1, con…”, in programma sabato 9 e domenica 10 dicembre, fra il Giardino degli ulivi e la Corte di Ulisse. In sala Mazzoni, invece, ci sarà una mostra sulle stazioni di Messina e Reggio. Un’iniziativa del Comune di Messina. Tempostretto segue in diretta l’inaugurazione. Interviste con l’assessore alla Cultura Enzo Caruso e altri protagonisti.

Inaugurata la mostra “Tra il mare e la città. Angiolo Mazzoni e le stazioni di Reggio Calabria e Messina”. L’architetto progettò ogni dettaglio. Apre per l’occasione pure il giardino degli ulivi, tutto sul tema Mary Poppins, tra canzoni e vestiti. “Abbiamo scelto Mary Poppins come esempio educativo. Oggi e domani tanti laboratori per bambini e più grandi”, spiega la presidente di Messina Social City Valeria Asquini.

Ad esempio, si costruiscono ombrelli e aquiloni. “Creare e dare spazio di fantasia: è un’occasione offerta dai laboratori. E domani vino, cibo e cultura”, evidenzia ancora l’assessore Caruso.

Sottolinea il sindaco Basile “l’importanza della collaborazione con il conservatorio Corelli. Apriamo la stazione a eventi e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito. Ringrazio l’ingegnere Giuseppe Sciumè, che dirige tutte le stazioni italiane, Rfi e tutti le altre relatà che hanno collaborato. E con il supporto di Messina Social City”. Sciumè: “Progetto d’investimento di 50 milioni di euro sulla stazione di Messina, compresi alloggi per studenti con l’Ersu, con il Pnrr. E qua ci sarà un museo del mare e, con l’i-hub, questa diventerà una zona più attraente”.

Considerato l’enorme successo di pubblico e l’alto gradimento delle famiglie con bambini, che hanno letteralmente preso d’assalto la Stazione Centrale durante il weekend dell’Immacolata della scorsa edizione, quando il personaggio di spicco era Harry Potter, il sindaco Federico Basile, d’intesa con gli assessori Enzo Caruso e Alessandra Calafiore e la presidente della Messina Social City Valeria Asquini, ha voluto replicare l’originale evento svolto negli inconsueti spazi della Stazione ferroviaria.

Il programma

Tra oggi e domenica, laboratori, specialità culinarie e un’occasione unica per scoprire posti magici, all’interno della stazione centrale. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative natalizie in Città, per il tramite dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso, in sinergia con l’Azienda Speciale Messina Social City e in collaborazione con Rete Ferroviaria Italiana e il sostegno di Fondazione FS Italiane, prevede un ricco e articolato programma caratterizzato da momenti animativi e creativi, oltre che culturali e enogastronomici. Tutto si concluderà domenica 10 dicembre.

L’allegria e la magia di Mary Poppins si unisce ai laboratori e animazione per bambini; l’esecuzione di brani musicali a cura del Conservatorio Corelli; la mostra “Tra il mare e la città. Angiolo Mazzoni e le stazioni di Reggio Calabria e Messina”, a cura della Fondazione FS Italiane esposizioni di collezioni dell’Associazione Ferrovie Siciliane, del Dopolavoro ferroviario e dell’Associazione Digitoruccio. E ancora l’area Food and Wine a cura dell’Associazione Cuochi, dell’Associazione Italiana Sommelier sez. Taormina, NonsoloCibus e della Fondazione Albatros.

