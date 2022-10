Nautico di Messina, l'emozione dell'alzabandiera ai piedi dell'albero maestro VIDEO - Tempostretto

Studenti emozionati, autorità civili e militari all'evento che segna l'inizio dell'anno scolastico per il'istituto "Caio Duilio"

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Come ogni anno l’alzabandiera sull’albero maestro originale segna l’inizio ufficiale dell’anno scolastico per l’I.T.T.L. “Caio Duilio”. Studenti e studentesse ordinati nelle loro uniformi ma anche molto emozionati per la presenza delle autorità civili e militari della città. A porgere un saluto ai ragazzi erano presenti, infatti, il sindaco di Messina Federico Basile, il vicesindaco Salvatore Mondello e una rappresentanza della Brigata Aosta e della Marina Militare.

Cerimonia accompagnata dalla banda della Brigata Aosta

Ad accompagnare la cerimonia c’erano i musicisti della banda Brigata Aosta, che con le loro uniformi e i loro strumenti hanno eseguito prima l’Inno d’Italia e poi altri brani legati al mondo nautico. Ad issare le bandiere d’Italia e della scuola sono stati 2 studenti e 2 studentesse, segno che la presenza femminile a scuola negli anni è cresciuta così come il suo movimento Donnarchè. E proprio una delle ragazze ha letto ai presenti la Preghiera del Marinaio, molto significativa per gli studenti che frequentano la scuola e sognano un futuro in mare.

Pistorino: “Orgogliosa dei miei studenti”

La dirigente scolastica Daniela Pistorino, per la prima volta alla direzione dell’alzabandiera, racconta una giornata emozionante per lei e i suoi studenti. “Sono molto soddisfatta dell’ordine e la compostezza dei miei ragazzi”, spiega ai nostri microfoni. “Cerchiamo di insegnare loro questo comportamento sin dal primo anno, e questo li aiuterà nel loro futuro lavorativo”.

Albero maestro originale, unico fra i nautici d’Italia

Il cortile dell’istituto nautico di Messina ospita un albero maestro originale unico in Italia, come ha raccontato la dirigente Pistorino nel suo discorso agli ospiti. Il legno dell’albero è arrivato qui dal Canada e in passato è sempre stato utilizzato dagli studenti per le esercitazioni: la scuola espone nei corridoi delle foto che raffigurano questi momenti. “Un museo a cielo aperto”, così definisce la professoressa Pistorino l’istituto che dirige. “La nostra scuola è aperta agli studenti ma anche ai messinesi che vorranno conoscerla meglio. La nostra è un’istituzione, una scuola antica che vuole allo stesso tempo stare al passo con una didattica innovativa e strumentazione di ultima generazione”.