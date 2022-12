Nino Frassica scrittore: dalla tv al libro "Paola" la sua comicità surreale VIDEO - Tempostretto

La presentazione alla Feltrinelli Point di Messina: una nuova scommessa dell'artista messinese

MESSINA – La comicità surreale di Nino Frassica. Dalla tv e il cinema all’editoria: il comico messinese ritorna nella “sua” Messina con la presentazione del suo libro “Paola – Una storia vera”. La presentazione ieri, giovedì 15 dicembre, alla Feltrinelli Point di Messina. L’autore, che a fine evento si è intrattenuto con i presenti per selfie e firma copie, ha dialogato con la professoressa Daniela Mangano (nella foto in evidenza con l’artista) e con tutti i presenti che hanno posto domande sia sul libro, sia sulla sua carriera, fondata su una comicità inarrivabile.

Il pubblico alla Feltrinelli

Dopo “Novella Bella” la storia di una donna nello stile di Frassica

“Paola”, la cui prefazione è stata curata dai comici Valerio Lundini e Maccio Capatonda, è il suo primo romanzo ed è ambientato in provincia di Messina, ad Avona. Luogo inventato e scelto, come spiega lo stesso Frassica, per il suo nome orecchiabile e con regole tutte sue: dal tenere il numero degli abitanti fino a 2000 alle strane abitudini del sindaco. Dopo ”Novella Bella”, “Paola” prende il nome dalla protagonista. Si racconta della sua famiglia e dei suoi amori ma sempre nello stile di Frassica, con lo stile surreale. Il suo modo di stravolgere le parole, in totale libertà, trasferito nella pagina scritta durante la stesura.

Tra i momenti divertenti, nel libro, la creazione di “Scherzi a Paola”, lo show di Tele Avona, la tv di provincia che propone, come “Scherzi a parte”, tutta una serie di situazioni comiche dove però la protagonista è sempre lei, Paola.

Anche per capire l’origine del cognome della protagonista, “prestigiacomoventuridimaioromolisanvitoreggianimadaudoferrettibottari”, bisogna aver letto tutte le vicende poiché è solo alla fine che si scopre il perché della scelta di un cognome così lungo. Si tratta di un inno a non prendere le cose seriamente e scherzarci sopra. Cosa che, come dice l’autore, non tutti riescono a fare.

Sempre in linea con la comicità surreale, ecco cosa scrive Frassica: “Il volume avrà anche un seguito in tv. Sarà tratto un film che avrà per protagonista un soldato di nome Carlo, mai citato nel romanzo (interpretato da Luca Marinelli). Nel film, Elisa detta “Eli”, la fidanzata di Carlo anch’essa mai nominata in queste pagine, è interpretata da Isabella Ragonese. Le riprese inizieranno il 6. La produzione non ha ancora deciso il mese. Titolo provvisorio del film Questo non me la conta giusta“.

