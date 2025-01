Nuovi massi a Galati: si lavora ancora per ripristinare le barriere sulla spiaggia VIDEO

Le immagini delle ruspe in azione. Ecco gli interventi in somma urgenza per proteggere le case dalle mareggiate

MESSINA – Proseguono i lavori per la messa in sicurezza dell’abitato di Galati Marina. Immediati gli interventi del Comune di Messina e della Protezione civile dopo i danni provocati dalla mareggiata del 17 gennaio scorso. Sulla spiaggia del villaggio stanno operando delle ruspe per posizionare nuovi massi a protezione delle zone più colpite dall’erosione costiera. Da due giorni i mezzi meccanici sono a lavoro per ripristinare le barriere esistenti e posizionare nuovi blocchi di pietra.

La mareggiata della scorsa settimana ha lasciato nuove ferite sul territorio di Galati Marina. Alcune proprietà sono state danneggiate e pezzi di muri, terrazzi e alberi sono finiti in spiaggia. Questi lavori, disposti dall’Amministrazione in somma urgenza, servono a mettere in sicurezza l’abitato fino all’approvazione del progetto definitivo da 800.000€.

Il progetto attende ancora le ultime autorizzazioni

Questo è stato presentato alla Regione due anni fa e resta in attesa delle ultime autorizzazioni. Il progetto, inserito nel Pon Metro 21-27, prevede la realizzazione di una barriera lineare di 250 metri a partire dal torrente Galati in direzione nord. Ma l’idea è quella di estendere l’intervento, in futuro, fino al Porto di Tremestieri. Per la messa in sicurezza di questo ulteriore tratto di costa, però, non ci sono ancora i fondi.