Odore della legna, suoni dei mestieri, luci della grotta: le emozioni del presepe di Castanea VIDEO

E' uno dei presepi viventi più visitati in Sicilia. Ogni anno a villa Arrigo si rivive la nascita di Gesù

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Il presepe vivente di Castanea piace ai messinesi e non solo. Ogni anno villa Arrigo apre le porte a migliaia di visitatori che arrivano da tutta la Sicilia e dalla Calabria. Il villaggio si illumina per indicare la strada al pubblico, come la stella cometa guidò i Re Magi nella notte di Natale. Ancora una volta si è rinnovata la tradizione messinese più conosciuta: dal 25 dicembre al 6 gennaio la storica villa del villaggio si è trasformata nello scenario perfetto per rivivere la nascita di Gesù.

Odori, suoni, musiche ed emozioni

L’odore della legna, il rumore del martello che colpisce il ferro, il pane caldo appena sfornato, i versi degli animali, le danze alla corte di Erode, le urla dei soldati romani che invitano i passanti a censirsi, il calore del fuoco e poi la luce. Alla fine del percorso animato e coinvolgente si arriva alla grotta della Natività illuminata dall’alto. Ai lati il bue e l’asinello, dentro Maria, Giuseppe e se si è fortunati anche il bambinello, esposto al pubblico per un po’ di tempo ogni sera.

Circa 400 persone coinvolte del villaggio

Sono circa 400, fra figuranti e collaboratori, le persone coinvolte ogni anno nell’organizzazione di questa grande macchina. Sono gli abitanti di Castanea, ma anche dei villaggi vicini. Anche il bambinello è un neonato del luogo. In aumento, di anno in anno, la partecipazione di bambini e ragazzini, segno che la tradizione ha buone speranze di essere tramandata e portata avanti dalle nuove generazioni. Alcuni dei figuranti delle botteghe portano figli o nipotini per condividere la gioia del Natale e farli innamorare di questa tradizione trentennale.

Aperto tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio

Alla fine della visita, o prima, si può degustare il pane cotto a legna appena sfornato. Il presepe si sostiene da più di 30 anni grazie alle offerte raccolte nei giorni di apertura. Si può ancora visitare tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio. Per evitare traffico e stress nella ricerca del parcheggio Atm ha messo a disposizione delle navette gratuite per i visitatori con partenza dal parcheggio Cavallotti.

L’organizzazione è affidata all’associazione “Giovanna D’arco”. A garantire la sicurezza un presidio fisso delle Forze dell’Ordine.