Pace e Contemplazione, arrivano i blocchi per completare i parcheggi VIDEO

Verranno posizionati 100 new jersey lato mare, poi le aree verranno riaperte. Quello di Paradiso resta sotto sequestro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Residenti e commercianti della zona avevano quasi perso ogni speranza e invece i parcheggi sulla Litoranea riapriranno presto. Almeno così dovrebbero andare le cose.

Il condizionale è d’obbligo viste le recenti vicende che hanno coinvolto l’area di sosta di Paradiso, sequestrata dal giudice pochi giorni dopo l’inizio dei lavori. Quel parcheggio, infatti, resta sotto sequestro e non si interverrà.

Negli altri due, invece, i lavori verranno conclusi a breve. Poche settimane fa è stato gettato il materiale per colmare i vuoti fra i blocchi in cemento e il parcheggio stesso e poi tutto si è di nuovo fermato. Stamattina però sono arrivati dei camion carichi di new jersey e una gru pronta a posizionarli. Saranno in tutto 100, per un totale di 200 metri di barriera fra i posti auto e la spiaggia, per evitare che qualcuno per una manovra errata finisca sotto con il proprio mezzo. I lavori potrebbero concludersi fra oggi e domani e il Comune di Messina ha già pronta l’ordinanza con cui richiedere la restituzione delle aree al Demanio. Salvo nuovo imprevisti quindi i parcheggi potrebbero riaprire già nei prossimi giorni.