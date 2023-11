Parcheggi chiusi sulla litoranea, pronti i massi antierosione. "Ora i lavori possono iniziare" VIDEO - Tempostretto

Lo dice il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio. Dopo la messa in sicurezza della costa si passerà al ripristino delle tre aree di Pace, Paradiso e Contemplazione

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le tre aree di sosta sono chiuse da più di un anno (qui la cronistoria). I disagi per residenti e commercianti della zona sono stati tantissimi, soprattutto nel periodo estivo in cui i villaggi si popolano di vacanzieri e messinesi in ferie. Ecco perché non sono mai iniziati i lavori per il ripristino dei parcheggi di Pace, Paradiso e Contemplazione.

Prima dei parcheggi la messa in sicurezza della costa

Prima di intervenire sulle stesse aree era necessario mettere in sicurezza la costa. Come si vede dalle immagini le onde lunghe del mare continuano a scavare fin sotto le aree di parcheggio e portano via sempre più sabbia. I muretti che delimitavano la zona sono finiti in spiaggia già da un po’ di tempo, così come la pavimentazione del tratto più a mare del parcheggio stesso. Il primo intervento da fare è quindi quello di rifioritura e salpamento dei massi a mare. Le barriere già esistenti, infatti, verranno rese più robuste con l’aggiunta di altri blocchi in calcestruzzo. Proprio la realizzazione di questi grandi blocchi ha rallentato i lavori.

Lavori affidati a maggio 2022

L’affidamento alla ditta era stato fatto a maggio del 2022, alla presenza dell’assessore Francesco Caminiti, del direttore generale del comune di Messina Salvo Puccio e del commissario straordinario al dissesto idrogeologico Maurizio Croce.

1100 blocchi per rifiorire pennelli e barriere del litorale ionico

I massi sono stati realizzati in un cantiere del Porto di Tremestieri. Ne serviranno 1100 per proteggere dalle mareggiate circa 10 km di litorale messinese, con l’obiettivo di rifiorire pennelli e barriere frangiflutti del tratto di mare compreso tra Capo Peloro e torrente Zafferia.

Per coprire la zona antistante i tre parcheggi della litoranea ne serviranno un centinaio. Verranno portati a destinazione via terra, mentre gli altri destinati alle altre aree saranno trasportati con delle zattere, chiamate in gergo pontoni. “Ora che i massi sono in parte pronti – dice il direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio – si potrà procedere con il loro posizionamento e di conseguenza con il ripristino delle tre aree di parcheggio”.