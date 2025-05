Palazzo Coppedè torna al suo antico splendore dopo il restauro conservativo VIDEO

Recuperati anche balconi, formelle e gorgoni: la restauratrice racconta il lavoro durato due anni

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Annerito dallo smog e mortificato dalle reti verdi protettive. Così i messinesi hanno visto per molti anni lo storico palazzo Coppedè Mallandrino. La costruzione, vincolata dalla Soprintendenza, sorge fra via Garibaldi e Cesare Battisti. Un’opera di interesse storico risalente al 1920, conosciuta anche come palazzo Magaudda dal nome dei primi proprietari.

Il lavoro di tre restauratrici messinesi

Un restauro conservativo durato due anni e portato avanti da tre professioniste messinesi. A raccontarci il progetto è la restauratrice Rosaria Catania Cucchiara dell’impresa Restart. Insieme a lei hanno lavorato Gaetana Catania Cucchiara e Patrizia De Gaetano. Gli interventi sono iniziati nel 2023 e sono ormai alle battute finali. Ecco come il palazzo è tornato al suo antico splendore.

Ammirato e fotografato da migliaia di turisti

Oggi molti croceristi si fermano ad ammirarlo e fotografarlo. “Nel corso dell’attività di restauro in tanti mi hanno chiesto informazioni e io sono stata felice di rispondere apprezzando l’interesse dei turisti verso l’arte”, racconta la restauratrice messinese.

Palazzo Coppedè Mallandrino prima e dopo il restauro

Ecco nel dettaglio il lavoro su balconi decorati, formelle e gorgoni. Tutto l’apparato decorativo del palazzo è stato recuperato, rispettando la matericità originale.