Panoramica, cadono pietre dal muro. Marciapiede e mezza corsia transennati VIDEO

Da due settimane la carreggiata è ridotta ad una sola corsia. E il traffico va in tilt

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Blocchi di pietre che si staccano da un muro di contenimento della Panoramica dello Stretto. Ad agosto dello scorso anno il marciapiede viene transennato con le reti arancioni. E così è rimasto da allora. Da un paio di settimane, in seguito ad altri crolli, oltre al percorso pedonale è stata chiusa al transito parte della corsia di marcia (lato monte). Così la carreggiata si è ridotta a mezza con evidenti ripercussioni sul traffico in determinate fasce orarie.

Grossi disagi anche per i pedoni o le carrozzine

I problemi riguardano anche per i pedoni. Non c’è nessun cartello che avvisi di questa interruzione e quindi chi cammina a piedi si ritrova o a dover camminare in mezzo alla strada per superare l’ostacolo, o attraversare in piena curva senza strisce pedonali vicine oppure è costretto a tornare indietro per utilizzare l’attraversamento più vicino. Che poi tanto vicino non è perché dista centinaia di metri. Ma anche qui il pedone si ritrova con un’interruzione del marciapiede che in questo caso è dovuta alla caduta di una recinzione (lato mare).

V Municipalità chiede al Comune intervento urgente

Il consiglio della V Municipalità ha chiesto più di una volta al Comune di intervenire con la massima urgenza. Il sindaco, tramite un’ordinanza datata agosto 2023, aveva già ordinato ai proprietari dei terreni sovrastanti il muro di contenimento di intervenire per mettere in sicurezza l’area. Quasi un anno dopo, però, lo stato è ancora questo. I consiglieri e presidente della Municipalità tramite una delibera hanno richiesto all’assessore alla Protezione civile Massimo Minutoli di far intervenire urgentemente il Comune di Messina in danno ai privati.

Vedi la gallery fotografica 👇🏻