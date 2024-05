Parcheggi, a Paradiso tutto fermo. I lavori continueranno a Contemplazione e Pace VIDEO

Sarà la stessa ditta ad eseguirli. Il sindaco Basile conferma la scadenza fissata per fine mese

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Tutto tace nel parcheggio sequestrato a Paradiso. Non c’è più traccia di cantiere o di operai. Ma nemmeno nelle altre due aree di Contemplazione e Pace, in cui i lavori dovrebbero iniziare a breve. Il sindaco Federico Basile conferma che sarà la stessa ditta ad eseguirli e che le aree dovranno essere completate entro fine mese, come stabilito in fase di assegnazione dei lavori. Intanto stamattina tutto era fermo. Ecco il materiale non idoneo finito in spiaggia, fra i massi antierosione posizionati sulla costa a dicembre.

