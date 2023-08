Parcheggio Torri Morandi per residenti: lo utilizza chiunque e chi ha il pass non trova posto VIDEO - Tempostretto

L'appello arriva dagli abitanti di via Pozzo Giudeo a Torre Faro: "Servono più controlli". La precisazione del presidente di Atm Campagna

servizio di Silvia De Domenic

MESSINA – In via Pozzo Giudeo a Torre Faro c’è un parcheggio dedicato esclusivamente ai residenti ma puntualmente è utilizzato da chiunque. Il Torri Morandi Residenti, da non confondere con il parcheggio “Morandi”, è nato proprio per l’esigenza di far parcheggiare gratuitamente giorno e notte coloro che abitano in una via in cui per tutto il periodo estivo vige il divieto di sosta con rimozione 0-24.

Solo 3 pass esposti, più uno “fai da te”

Chiunque abbia la residenza in via Pozzo Giudeo può fare richiesta ad Atm e ottenere un pass. Dall’inizio dell’estate, però, il parcheggio è preso d’assalto da auto, furgoncini e camper che non possiedono il contrassegno o comunque non lo espongono. In una mattinata in cui nell’area sostavano decine di auto c’erano esposti solo 3 pass Atm, più uno “fai da te” scritto a penna da un residente presumibilmente in attesa del pass ufficiale.

“Ci vogliono controlli costanti da parte di Atm e Polizia municipale”

I residenti segnalano una situazione di disagio insostenibile da mesi, che si è accentuata nelle settimane centrali di agosto. Chiedono, quindi, maggiori controlli da parte degli ausiliari Atm e degli agenti della Polizia municipale. “È assurdo che chi possiede un pass regolarmente richiesto non trovi posto perché chiunque parcheggia in maniera selvaggia da mesi, rassicurato dal fatto che non ci sia alcun controllo”, lamenta una residente amareggiata.

Mentre la polizia municipale farà delle verifiche, il presidente di Atm Giuseppe Campagna precisa che “i nostri ausiliari non possono effettuare controlli”.