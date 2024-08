Vandali nella villetta di Torre Faro un mese dopo l’inaugurazione VIDEO

In via Scuole a Torre Faro, in attesa della dedica a Sanò a settembre, giochi danneggiati

MESSINA – Esattamente un mese fa l‘inaugurazione della villetta di via Scuole a Torre Faro, che sarà dedicata a settembre all’ex consigliere di Quartiere Giuseppe Sanò. Questa mattina, esattamente un mese dopo, è stata trovata vandalizzata. In particolare, è stata danneggiata un’altalena inclusiva e un altro gioco per bambini.

L’altalena per bambini con disabilità era stata fortemente voluta dal comitato “villetta Sanò”, nel quadro di un progetto di democrazia partecipata, e dalla compagna di Giuseppe Sanò, Noemi Florio.

Nel frattempo, va pure pure segnalato che le auto vengono parcheggiate sui quattro lati della villetta, invadendo i marciapiedi, ed è dunque necessario l’uso di dissuasori.

La nuova villetta

Giochi nuovi (compresi quelli inclusivi), panchine, vialetti e aiuole pulite: la villetta di via Scuole a Torre Faro è stata inaugurata il 16 luglio. Uno spazio fondamentale per i bambini del villaggio proprio perché l’unico. Un progetto voluto e votato da tutta la comunità del paese grazie allo strumento della democrazia partecipata.

Non sarà ancora intitolata a Giuseppe Sanò

A prendere in consegna l’area da parte della ditta esecutrice sono stati l’assessore Massimo Minutoli, che ha seguito in prima persona i lavori, e il sindaco Federico Basile che ha lasciato ai presenti un suo ricordo personale di Giuseppe Sanò. All’ex consigliere di quartiere scomparso, infatti, sarà dedicata la villetta. Non sarà una vera e propria intitolazione in quanto la legge non lo consente a meno di 10 anni dalla morte, ma verrà posizionata una targa il 19 settembre in sua memoria.