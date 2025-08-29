 "Per me è l'ultimo anno al Centro estivo, ora sogno di partecipare all'Estate addosso" VIDEO

“Per me è l’ultimo anno al Centro estivo, ora sogno di partecipare all’Estate addosso” VIDEO

Silvia De Domenico

“Per me è l’ultimo anno al Centro estivo, ora sogno di partecipare all’Estate addosso” VIDEO

venerdì 29 Agosto 2025 - 15:00

Nella giornata conclusiva a Villa Dante Giuseppe racconta di aver fatto amicizia e provato nuovi sport

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Felice di aver partecipato e un po’ dispiaciuto perché per lui è stato l’ultimo anno al Centro estivo di Villa Dante. Giuseppe Castagnolo ha compiuto 16 anni e quindi faceva parte del gruppo di partecipanti più grandi. Si è messo alla prova con nuovi sport e ha fatto tante amicizie nel corso degli ultimi due mesi. Le attività del centro sono iniziate i primi di luglio e si sono concluse oggi con la festa finale insieme alle famiglie.

giuseppe castagnole

“Sogno di lavorare con i bambini con L’estate addosso”

“E’ il secondo anno che partecipo e quest’estate ho imparato a giocare a ping pong e sono migliorato molto nel calcio”, racconta con entusiasmo. Ma ha già le idee chiare per il prossimo anno, il suo sogno infatti è partecipare al progetto L’estate addosso e lavorare con i bambini. “Mi piace aiutarli e stare con loro”, racconta.

L’estate di 400 bambini a Villa Dante

Giuseppe è uno dei tanti ragazzi che attraverso i progetti portati avanti dall’azienda speciale Messina social city ha avuto l’opportunità di trascorrere l’estate in uno spazio aperto e sicuro. Hanno partecipato in 400: bambini a partire dai 4 anni e ragazzini fino ai 16. Sono stati suddivisi per fasce d’età e ogni mattina svolgevano attività laboratoriali e diversi sport guidati da professionisti. Fra di loro anche più di 100 bambini con disabilità che hanno partecipato a tutte le attività inclusive proposte dagli educatori. Un’esperienza positiva per i piccoli, per gli adolescenti ma anche per le famiglie che hanno affidato i loro figli all’azienda a costo zero.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Cani randagi a Gazzi, caccia al capobranco tra Case Gescal e Maregrosso
Affitti in aumento: a Messina + 46 euro per una stanza singola, + 20% in tre anni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED