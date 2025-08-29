 Si conclude il Centro estivo a Villa Dante: la festa con le famiglie dei 400 bambini VIDEO

Si conclude il Centro estivo a Villa Dante: la festa con le famiglie dei 400 bambini VIDEO

Silvia De Domenico

Si conclude il Centro estivo a Villa Dante: la festa con le famiglie dei 400 bambini VIDEO

venerdì 29 Agosto 2025 - 15:07

Sport, laboratori e attività inclusive. Felici i ragazzi ma anche i genitori: "Un grande aiuto per chi lavora tutta l'estate"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due mesi di attività all’aria aperta e in sicurezza. Per i 400 bambini e ragazzi che hanno partecipato al Centro estivo di Villa Dante è tempo della festa finale. Una mattinata di gioia, spettacolo e soddisfazioni, per i piccoli ma anche per le loro famiglie. “Felici di aver affidato i nostri figli a Messina social city”, raccontano alcuni genitori. “Ogni anno partecipiamo volentieri ed è un grande aiuto per i genitori che lavorano tutta l’estate”, aggiungono altre mamme e papà. Ed è un aiuto anche economico per le famiglie che hanno più figli e non possono permettersi i grest organizzati da attività private.

centro estivo villa dante

C’è chi loda e testimonia l’inclusività delle attività svolte e chi ha attraversato ogni mattina tutta la città per accompagnare i figli fino a Provinciale. Ecco le testimonianze di alcune famiglie che hanno partecipato al progetto e di una delle assistenti sociali di Messina social city Martina Maggio.

centro estivo villa dante

Interviste di Silvia De Domenico, immagini di Alessio Bernava (progetto “L’estate addosso”)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Cani randagi a Gazzi, caccia al capobranco tra Case Gescal e Maregrosso
Affitti in aumento: a Messina + 46 euro per una stanza singola, + 20% in tre anni
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED