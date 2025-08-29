Si conclude il Centro estivo a Villa Dante: la festa con le famiglie dei 400 bambini VIDEO

Sport, laboratori e attività inclusive. Felici i ragazzi ma anche i genitori: "Un grande aiuto per chi lavora tutta l'estate"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Due mesi di attività all’aria aperta e in sicurezza. Per i 400 bambini e ragazzi che hanno partecipato al Centro estivo di Villa Dante è tempo della festa finale. Una mattinata di gioia, spettacolo e soddisfazioni, per i piccoli ma anche per le loro famiglie. “Felici di aver affidato i nostri figli a Messina social city”, raccontano alcuni genitori. “Ogni anno partecipiamo volentieri ed è un grande aiuto per i genitori che lavorano tutta l’estate”, aggiungono altre mamme e papà. Ed è un aiuto anche economico per le famiglie che hanno più figli e non possono permettersi i grest organizzati da attività private.

C’è chi loda e testimonia l’inclusività delle attività svolte e chi ha attraversato ogni mattina tutta la città per accompagnare i figli fino a Provinciale. Ecco le testimonianze di alcune famiglie che hanno partecipato al progetto e di una delle assistenti sociali di Messina social city Martina Maggio.

Interviste di Silvia De Domenico, immagini di Alessio Bernava (progetto “L’estate addosso”)