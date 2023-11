Piazza Cairoli, dopo le nuove panchine arrivano le prime piante di Natale VIDEO e FOTO - Tempostretto

Sono sei le sedute posizionate lato monte. Ecco il centro della piazza abbellito dai vasi di agrifogli

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – E’ stato completato il lavoro sugli arredi urbani nella nuova piazza Cairoli. Nei giorni scorsi avevamo documentato la presenza di sedute non ancora ultimate (vedi qui il servizio). Oggi sono sei le panchine posizionate lato monte. Mentre il centro della piazza comincia a prepararsi al Natale. Sono arrivate le prima piante di agrifoglio che abbelliranno anche altre piazze della città.

La piazza si illuminerà prima di Natale

E’ stata completata l’installazione dei paletti per la nuova illuminazione. Ma per vedere la piazza illuminata dovremo ancora attendere qualche settimana. L’obiettivo è di farli entrare in funzione per l’inizio delle festività natalizie, periodo in cui Cairoli ospiterà anche mercatini e altri allestimenti.